https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/normativnye-akty-o-pravilakh-ozeleneniya-territoriy-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1043885677.html
Нормативные акты о правилах озеленения территорий обсудили в Кабмине Абхазии
Нормативные акты о правилах озеленения территорий обсудили в Кабмине Абхазии
Рассмотренные проекты должны быть согласованы с компетентными центральными и местными органами власти и научными учреждениями, после чего они будут... 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T22:11+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Итоговое совещание рабочей группы по разработке проектов нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения населенных пунктов, прошло в Кабинете Министров Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.В целях обеспечения единого правового регулирования для всех административно-территориальных единиц, озеленение будет осуществляться в соответствии с Порядком, утверждаемым Кабмином. Документ будет регулировать вопросы госуправления по озеленению населенных пунктов, содержанию, охране и учету зеленых насаждений, определи компетенцию районных администраций, обязанности специализированных предприятий, ответственность физических и юридических лиц.Рабочая группа по разработке нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения была создана в конце декабря 2022 года. Ее возглавил руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/polsotni-palm-sorta-vashingtoniya-posadyat-v-tsentre-gudauty-1043671576.html
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Нормативные акты о правилах озеленения территорий обсудили в Кабмине Абхазии
Рассмотренные проекты должны быть согласованы с компетентными центральными и местными органами власти и научными учреждениями, после чего они будут представлены на рассмотрение премьер-министра.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik.
Итоговое совещание рабочей группы по разработке проектов нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения населенных пунктов, прошло в Кабинете Министров Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина.
Согласно проектам документов, полномочия в сфере озеленения населенных пунктов и охраны зеленых насаждений будут закреплены за местными администрациями.
В целях обеспечения единого правового регулирования для всех административно-территориальных единиц, озеленение будет осуществляться в соответствии с Порядком, утверждаемым Кабмином.
Документ будет регулировать вопросы госуправления по озеленению населенных пунктов, содержанию, охране и учету зеленых насаждений, определи компетенцию районных администраций, обязанности специализированных предприятий, ответственность физических и юридических лиц.
Рабочая группа по разработке нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения была создана в конце декабря 2022 года. Ее возглавил руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия.