https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/obem-tranzaktsiy-po-karte-apra-za-god-vyros-na-19-1043857402.html

Объем транзакций по карте АПРА за год вырос на 19%

Объем транзакций по карте АПРА за год вырос на 19%

Объем операций по карте АПРА вырос на 4,9 миллиарда рублей, а по картам "Мир" – на 3,8 миллиарда (с 2,9 миллиарда до 6,7 миллиарда). 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T10:15+0300

2023-01-31T10:15+0300

2023-01-31T10:40+0300

национальный банк абхазии

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Объем транзакций по картам национальной платежной системы АПРА за 2022 год вырос на 19%, сообщает пресс-служба Национального банка Абхазии.Всего за год общая сумма операций по банковским картам в Абхазии составила 30,2 миллиарда рублей, 45% которых приходятся на карты АПРА, 33% - на карты международных платежных систем (МПС), 22% - на карты "Мир". Банк сообщает, что картами на территории Абхазии стали расплачиваться активнее – за 2022 год объем безналичн6ых операций по оплате товаров и услуг увеличился на 38% и составил 9,4 миллиарда рублей. Картами МПС расплатились на общую сумму 5,7 миллиарда рублей, объем операций по картам "Мир" составил 3,1 миллиарда рублей, а объем оплат картами АПРА увеличился на 43,3% и составил 621,4 миллиона рублей. В среднем, сообщает банк, ежедневно держатели карт АПРА совершают покупки на общую сумму 1,7 миллиона рублей.Объем переводов через систему "Contact" на карты АПРА в 2022 году вырос на 2,8% и составил 29,8 миллиона рублей, объем трансграничных переводы с карт "Мир" на карты АПРА "World" в 2022 году составил 143,4 миллиона рублей, в то время как в 2021 году сумма составила 15 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/kolichestvo-bankovskikh-operatsiy-po-rossiyskim-kartam-v-abkhazii-uvelichilos-na-24-1042419920.html

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