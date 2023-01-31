https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/pervaya-partiya-abkhazskoy-mimozy-byla-vyvezena-v-rossiyu-1043875133.html

Первая партия абхазской мимозы была вывезена в Россию

Первая партия абхазской мимозы была вывезена в Россию

Планируется, что сезон мимозы, начавшийся на две недели раньше обычного из-за теплого января, продлится до начала марта. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T16:04+0300

2023-01-31T16:04+0300

2023-01-31T16:27+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Первая коммерческая партия цветов акации общим весом в 125 килограммов была вывезена из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Объем поставок ожидается на уровне прошлого года – около 145 тонн. Основные объемы вывозятся в Россию с конца февраля до первых чисел марта.Для транспортировки хрупкие цветы герметично упаковывают и перевозят в условиях низких температур. Партии мимозы проходят таможенный контроль в приоритетном порядке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/1037891859.html

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