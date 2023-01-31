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Первая партия абхазской мимозы была вывезена в Россию
Первая партия абхазской мимозы была вывезена в Россию
Планируется, что сезон мимозы, начавшийся на две недели раньше обычного из-за теплого января, продлится до начала марта. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T16:04+0300
2023-01-31T16:04+0300
2023-01-31T16:27+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Первая коммерческая партия цветов акации общим весом в 125 килограммов была вывезена из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Объем поставок ожидается на уровне прошлого года – около 145 тонн. Основные объемы вывозятся в Россию с конца февраля до первых чисел марта.Для транспортировки хрупкие цветы герметично упаковывают и перевозят в условиях низких температур. Партии мимозы проходят таможенный контроль в приоритетном порядке.
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новости, абхазия
Первая партия абхазской мимозы была вывезена в Россию
16:04 31.01.2023 (обновлено: 16:27 31.01.2023)
Планируется, что сезон мимозы, начавшийся на две недели раньше обычного из-за теплого января, продлится до начала марта.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Первая коммерческая партия цветов акации общим весом в 125 килограммов была вывезена из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Обычно импорт абхазской мимозы в Россию начинается в середине февраля, но уже второй год из-за теплой зимы цветочный сезон начинается на две недели раньше.
Объем поставок ожидается на уровне прошлого года – около 145 тонн. Основные объемы вывозятся в Россию с конца февраля до первых чисел марта.
Для транспортировки хрупкие цветы герметично упаковывают и перевозят в условиях низких температур. Партии мимозы проходят таможенный контроль в приоритетном порядке.