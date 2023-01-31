https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/problemy-energetiki-i-status-apart-oteley-obsudili-na-soveschanii-u-prezidenta-abkhazii-1043883904.html

Проблемы энергетики и статус апарт-отелей обсудили на совещании у президента Абхазии

Проблемы энергетики и статус апарт-отелей обсудили на совещании у президента Абхазии

На совещании премьер-министр доложил, что из-за низкого уровня воды в водохранилище в республике может вводиться новый график веерных отключений. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T20:14+0300

2023-01-31T20:14+0300

2023-01-31T20:22+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел с руководством Кабинета министров еженедельное рабочее совещание, на котором обсуждались проблемы энергетической отрасли и статус апартаментов и апарт-отелей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Премьер-министр Александр Анкваб доложил о ходе ремонта на высоковольтной линии "Ачгуара", который, по его словам, почти выполнен. Для завершения работ необходимо будет провести монтаж устройств грозозащиты, который будет выполнен абхазскими специалистами, без привлечения российских коллег.Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что теплая зима без осадкой и рекордно низкий уровень воды в Джварском водохранилище может повлечь необходимость введения новых ограничений на подачу электричества. Еще одной темой совещания стала разработка законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Аслан Бжания поручил внести в проект дополнительный налог на имущество для владельцев апартаментов. Эти средства будут идти в целевой фонд и расходоваться на улучшение жилищных условий граждан Абхазии.Также участники совещания обсудили регулирование вопроса тонировки лобового и передних боковых стекол автомобилей в Абхазии. Президент поручил привести весь автопарк Кабинета министров в соответствие с нормами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-vveli-v-abkhazii-1043884025.html

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