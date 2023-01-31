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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T17:52+0300

2023-01-31T17:52+0300

2023-01-31T18:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В среду, 1 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от + 3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии