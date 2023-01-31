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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T17:52+0300
2023-01-31T17:52+0300
2023-01-31T18:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В среду, 1 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от + 3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 февраля
17:52 31.01.2023 (обновлено: 18:00 31.01.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В среду, 1 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от + 3°С до +8°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.