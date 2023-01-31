https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/sotrudnichestvo-abkhazii-i-tatarstana-obsudili-na-vstreche-v-kazani-1043872196.html

Сотрудничество Абхазии и Татарстана обсудили на встрече в Казани

Сотрудничество Абхазии и Татарстана обсудили на встрече в Казани

Рабочий визит абхазской делегации начался 30 января и продлится до 3 февраля. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T14:20+0300

2023-01-31T14:20+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Делегация во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган обсудила сотрудничество Абхазии с Татарстаном с руководителем республики Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана."Отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю, – напомнил Рустам Минниханов. – В августе 1994 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками. Абхазские делегации регулярно участвуют в различных мероприятиях в нашей республике. Товарооборот между Татарстаном и Абхазией пока небольшой, но есть хорошая динамика", – сказал он.По словам Минниханова, Татарстан готов поставлять в Абхазию грузовики "КАМАЗ", машиностроительную продукцию, продукцию химии и нефтехимии, медицинские, фармацевтические товары, а также сотрудничать в сфере туризма. Кроме того, республика поделится опытом в сфере территориального развития, создания современной городской инфраструктуры и привлечения инвестиций.Визит делегации из Абхазии в Казань начался 30 января и продлится до 3 февраля. Уже были проведены встречи в Министерстве экономики Татарстана и Агентстве инвестиционного развития, планируется посещение предприятия "КАМАЗ", города Иннополис, технополиса "Химград", изучение работы особой экономической зоны "Алабуга".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/sukhum-i-kazan-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-turizma-1043163922.html

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