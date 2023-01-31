https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/turtsiya-nazvala-usloviya-ratifikatsii-protokola-o-vstuplenii-shvetsii-i-finlyandii-v-nato-1043884607.html
Турция назвала условия ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Турция назвала условия ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Глава турецкого МИД заявил, что Турция готова рассмотреть заявку Финляндии на вступление в альянс отдельно от заявки Швеции, так как ожидает от Стокгольма... 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T21:16+0300
2023-01-31T21:16+0300
2023-01-31T21:16+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Турция не ратифицирует протокол о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу (НАТО) до выполнения определенных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу."Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится", — сказал министр.Речь идет о выполнении обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который Стамбул, Хельсинки и Финляндия подписали летом. В частности, Турция требует от них прекращения поддержки Рабочей партии Курдистана и выдачи активистов, которые считаются турецкой стороной причастными к терроризму. По словам Чавушоглу, речь идет, в первую очередь, о Швеции. Если заявки будут рассматриваться отдельно, то Стамбул будет "позитивно смотреть" на заявку Финляндии.О своем желании вступить в НАТО Швеция и Финляндия объявили в мае 2022 года. Заявки должны быть приняты единогласным решением стран-членов организации, и одобрены 28 странами из 30, кроме Турции и Венгрии. К тому же, отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводимых в Швеции антитурецких акций. в том числе с сожжением Корана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/zapad-nameren-svergnut-erdogana-1043852759.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/chto-obsuzhdayut-v-bryussele-nachalniki-genshtabov-nato-1043684345.html
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новости, турция, нато, швеция, финляндия
новости, турция, нато, швеция, финляндия
Турция назвала условия ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Глава турецкого МИД заявил, что Турция готова рассмотреть заявку Финляндии на вступление в альянс отдельно от заявки Швеции, так как ожидает от Стокгольма выполнения принятых на себя обязательств.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik.
Турция не ратифицирует протокол о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу (НАТО) до выполнения определенных условий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.
"Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится", — сказал министр.
Речь идет о выполнении обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который Стамбул, Хельсинки и Финляндия подписали летом.
В частности, Турция требует от них прекращения поддержки Рабочей партии Курдистана и выдачи активистов, которые считаются турецкой стороной причастными к терроризму.
По словам Чавушоглу, речь идет, в первую очередь, о Швеции. Если заявки будут рассматриваться отдельно, то Стамбул будет "позитивно смотреть" на заявку Финляндии.
О своем желании вступить в НАТО Швеция и Финляндия объявили в мае 2022 года. Заявки должны быть приняты единогласным решением стран-членов организации, и одобрены 28 странами из 30, кроме Турции и Венгрии. К тому же, отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводимых в Швеции антитурецких акций. в том числе с сожжением Корана.