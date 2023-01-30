https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/zapad-nameren-svergnut-erdogana-1043852759.html

Запад намерен свергнуть Эрдогана

Запад намерен свергнуть Эрдогана

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО "поставлен на паузу". Об этом заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T11:00+0300

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Позже его пресс-секретарь подкорректировала своего шефа, пояснив, что процесс продолжается, но его судьба находится в руках Турции. В любом случае все шведские комментаторы едины во мнении по поводу того, что до окончания выборов в Турции, которые намечены на 14-28 мая, никаких изменений в статусе скандинавских кандидатов на вступление в НАТО ожидать не приходится, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Давайте вспомним, как развивались события. В мае прошлого года обе страны, подталкиваемые Вашингтоном и Брюсселем, подали заявки на вступление в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тут же в свойственной ему манере решил воспользоваться возможностью для выторговывания себе преференций и выдвинул ряд условий, включая высылку из Швеции турецких беглых оппозиционеров, что было закреплено в соответствующем меморандуме трех государств.Западная пресса тут же кинулась искать во всех этих провокациях "русский след". Как будто это Россия спит и видит скорейшее вступление скандинавов в Североатлантический альянс. И если уж сожжение Корана западные пропагандисты хотят повесить на Россию, тогда они должны объявить "агентами Кремля" власти Стокгольма и Копенгагена, которые исправно дают разрешение на проведение этих провокационных акций, и тамошнюю полицию, которая обеспечивает безопасность поджигателей.Да и значительная часть населения Европы тоже должна быть отнесена к "русским агентам" при таком подходе. К примеру, самая тиражная газета Нидерландов De Telegraaf на днях провела опрос среди своих читателей: 92 процента из них заявили, что Швеция и Финляндия должны отвергнуть условия Эрдогана. Но самое показательное — 58 процентов респондентов посчитали оправданным сожжение Корана в знак протеста, в то время как лишь 32 процента с этим не согласилось. Представляете, сколько "агентов Кремля" осело в Нидерландах!Некоторые читатели газеты призвали европейские страны закрыть свои посольства в Анкаре, принять Швецию и Финляндию в НАТО, а Турцию исключить из альянса. Причем вопрос выхода Турции из НАТО обсуждается не только праздными голландскими бюргерами. Эту тему поднимают и в самой Турции — например, заместитель председателя тамошней партии "Родина" Этем Санчак предсказал: "Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев".Но самой симптоматичной является статья бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в газете Wall Street Journal, в которой он призвал Запад вмешаться в предстоящие выборы в Турции и исключить ее из НАТО в случае победы Эрдогана. Объяснение простое до невозможности: "Турецкие и сторонние наблюдатели согласны с тем, что господин Эрдоган проиграет выборы, если процесс будет свободным и справедливым. <…> Ему будет гораздо труднее подорвать голосование, если НАТО привлечет международное внимание к его усилиям под угрозой исключения".Болтон прямо говорит: если Эрдоган останется на посту президента, Турцию следует изгнать из НАТО, а выборы признать недействительными. И неважно, будут ли они демократичными. Раз некие "наблюдатели" заранее признали необходимость поражения действующего президента Турции, значит, любой иной исход следует назвать фальсификацией выборов. Знакомый подход, правда? Мы видели такое в Грузии, Сербии, на Украине и в целом ряде других государств, где американцы устраивали цветные революции или их неудачные попытки.По большому счету, то, что мы наблюдаем в западных медиа сейчас, и есть запуск технологий цветных революций в Турции. Особенно постарался идеологический рупор либералов — журнал The Economist, посвятивший специальный номер воззванию к Западу и лично президенту США Джо Байдену с целью вмешательства в турецкие выборы, дабы предотвратить там "диктатуру Эрдогана". Журнал повторяет призывы Болтона жестко ударить президента Турции по рукам накануне майского голосования, с тем чтобы не дать ему нейтрализовать основных конкурентов как на президентских, так и на парламентских выборах.А чуть позже президент Турции прямо обвинил западные СМИ во вмешательстве, заявив: "Международные медиаорганизации, которые даже не занимаются должным образом выборами в своих странах, каждый день следят за избирательным процессом в Турции. <…> Они пытаются руководить публикой своими гнусными заголовками и подлыми статьями. Конечно, мы знаем, что их беспокоит, почему они нападают на нас, почему они вмешиваются в выборы в нашей стране".Эрдоган — опытнейший политик, который не раз уже сталкивался с попытками и переворотов, и цветных революций у себя в стране, всегда искусно справляясь с этими вызовами. Мало того, он давно уже научился грамотно использовать антитурецкие акции в своих предвыборных целях. Это не раз порождало подозрения в том, что Анкара сама и стоит за некоторыми из таких акций.Вспомним хотя бы, как турецкие власти сознательно подогрели конфликт между Анкарой и Гаагой весной 2017 года, когда обеим сторонам надо было мобилизовать собственный электорат: в Нидерландах в это время проходили парламентские выборы, а в Турции вовсю шла подготовка к важному для Эрдогана конституционному референдуму, усиливавшему его полномочия. Во многом благодаря этому Марк Рютте сохранил свой пост премьера, а референдум в Турции завершился успехом.Вот и сейчас шведская пресса называет шум вокруг сожжения Корана грамотной политической технологией Анкары. Заместитель главного редактора газеты Svenska Dagbladet Петер Веннблад пишет: "Эрдогану нужен конфликт, чтобы мобилизовать своих избирателей". Поэтому он призывает шведов успокоиться, никуда не спешить, набраться терпения и ждать завершения выборов в Турции, после чего — автор в этом не сомневается ни минуты — процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО пойдет как по маслу.Скорее всего, шведский журналист прав. Мы тоже не должны испытывать никаких иллюзий по поводу планов Эрдогана относительно окончания выборов. Но для начала он должен их выиграть, прекрасно понимая, что коллективный Запад постарается сделать все для того, чтобы он либо был полностью отстранен от власти, либо же был резко ослаблен.Турецкий президент сейчас предпринимает активные усилия, чтобы поднять собственный рейтинг и одновременно нейтрализовать оппозицию. Первое у него более или менее получается. В прошлом году после резкого обвала турецкой лиры уровень одобрения Эрдогана упал до рекордно низкой отметки в 30 процентов, а уровень неодобрения возрос почти до 60. Однако к началу нынешнего года эти показатели практически сравнялись.А нынешний скандал с сожжением Корана и жесткая реакция Эрдогана наверняка приведут к еще большему усилению его позиций. Анкара явно не собирается идти на деэскалацию этого конфликта с Западом, издав официальное предупреждение гражданам с просьбой при возможности воздержаться от путешествий в Европу и США в связи с растущими там "исламофобией, ксенофобией и расистскими атаками".Не меньших успехов президент Турции достигает и в направлении ослабления оппозиции, что вызывает особую панику у западных критиков. Неожиданно перенеся выборы с июня на май, Эрдоган вынуждает оппонентов ускориться с определением единого кандидата в президенты. Его главным соперником считался мэр Стамбула Экрем Имамоглу, однако в декабре суд приговорил того к двум с лишним годам тюремного заключения за оскорбление Высшей избирательной комиссии и, что самое главное, к запрету участия в политической деятельности. Приговор в силу не вступил и, возможно, не вступит — во всяком случае, Белый дом и Евросоюз активно работают над этим. Но оппозиция оказалась в подвешенном состоянии, не понимая, делать ей ставку на опального мэра или нет: слишком большой риск.А скандалы с сожжением Корана в Европе вынуждают радикализироваться и идейных наследников Кемаля Ататюрка, выступающих с националистических позиций и отказывающихся от диалога с курдами. Именно у них откусывает значительную часть электората Эрдоган, ужесточая риторику по поводу антиисламских провокаций в Европе.Так что предсказать исход выборов в Турции сейчас довольно сложно. Именно потому на Западе все громче звучат призывы о грубом вмешательстве в этот процесс и даже о необходимости отстранить Эрдогана любой ценой. Неслучайно The Washington Post назвала турецкую кампанию "самыми важными выборами в мире в 2023 году". Американская газета прямо пишет: "Западные лидеры будут рады увидеть спину Эрдогана. <…> США и Европе было бы лучше без разрушительного влияния Эрдогана на мировые события, особенно в условиях их конфронтации с Владимиром Путиным".Ну а раз ставки столь высоки, мы можем ожидать от Запада самых серьезных провокаций в Турции. Конечно, никто не собирается всерьез обсуждать исключение ее из НАТО — слишком важный стратегический плацдарм. А вот вмешательство в выборы, расшатывание авторитета власти, экономические и идеологические диверсии, поддержка бунтов — это привычный для Запада арсенал действий. Даже против своего официального союзника.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/turtsiyu-vygonyayut-iz-nato-chem-erdogan-ne-ugodil-alyansu-1043735879.html

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колумнисты, турция, нато, сша, россия, политика