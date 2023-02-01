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График веерных отключений в Абхазии был изменен
График веерных отключений в Абхазии был изменен
Изменения коснулись отключений подстанции "Сухум-220", питающей, в том числе, Новый район в Сухуме. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T12:55+0300
2023-02-01T12:55+0300
2023-02-01T13:30+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии был изменен, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго"."В связи с необходимостью равномерного распределения нагрузок в энергосистеме Абхазии и во избежание аварий в сети график ограничений изменен", – говорится в сообщении.Новый график отключений был введен 31 января и вступил в силу с 1 февраля. В некоторых частях страны света нет по семь часов в сутки.
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абхазия, новости, черноморэнерго
График веерных отключений в Абхазии был изменен
12:55 01.02.2023 (обновлено: 13:30 01.02.2023)
Изменения коснулись отключений подстанции "Сухум-220", питающей, в том числе, Новый район в Сухуме.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии был изменен, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
"В связи с необходимостью равномерного распределения нагрузок в энергосистеме Абхазии и во избежание аварий в сети график ограничений изменен", – говорится в сообщении.
Новый график отключений был введен 31 января и вступил в силу с 1 февраля. В некоторых частях страны света нет по семь часов в сутки.