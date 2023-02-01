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Минюст Абхазии опубликовал демографическую статистику за пять лет

Минюст Абхазии опубликовал демографическую статистику за пять лет

Согласно данным Минюста, в стране идет спад рождаемости, в то время как смертность за пандемийные годы резко возросла. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T13:44+0300

2023-02-01T13:44+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство юстиции Абхазии опубликовало демографическую статистику за последние пять лет.По данным ведомства, с 2018 года рождаемость в республике идет на убыль. Если в 2018 году в Абхазии родилось 1614 детей, то в 2022 году их значительно меньше – всего лишь 1142. Причем показатель снижался с 2020 года. При этом смертность в Абхазии практически остается на прежнем уровне. Самый большой показатель убыли населения за последние пять лет наблюдался в ковидном 2021 году, тогда умерло 2228 человек.За пять лет стало меньше браков. Если в пиковом 2018 году было зарегистрировано 917 новых семей, то в 2022 году их было меньше всего за пять лет – 598. При этом меньше стало и разводов.

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