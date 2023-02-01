https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/minyust-abkhazii-opublikoval-demograficheskuyu-statistiku-za-pyat-let-1043892135.html
Минюст Абхазии опубликовал демографическую статистику за пять лет
Минюст Абхазии опубликовал демографическую статистику за пять лет
Согласно данным Минюста, в стране идет спад рождаемости, в то время как смертность за пандемийные годы резко возросла. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T13:44+0300
2023-02-01T13:44+0300
2023-02-01T13:44+0300
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство юстиции Абхазии опубликовало демографическую статистику за последние пять лет.По данным ведомства, с 2018 года рождаемость в республике идет на убыль. Если в 2018 году в Абхазии родилось 1614 детей, то в 2022 году их значительно меньше – всего лишь 1142. Причем показатель снижался с 2020 года. При этом смертность в Абхазии практически остается на прежнем уровне. Самый большой показатель убыли населения за последние пять лет наблюдался в ковидном 2021 году, тогда умерло 2228 человек.За пять лет стало меньше браков. Если в пиковом 2018 году было зарегистрировано 917 новых семей, то в 2022 году их было меньше всего за пять лет – 598. При этом меньше стало и разводов.
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абхазия, статистика, новости
абхазия, статистика, новости
Минюст Абхазии опубликовал демографическую статистику за пять лет
Согласно данным Минюста, в стране идет спад рождаемости, в то время как смертность за пандемийные годы резко возросла.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство юстиции Абхазии опубликовало демографическую статистику за последние пять лет.
По данным ведомства, с 2018 года рождаемость в республике идет на убыль. Если в 2018 году в Абхазии родилось 1614 детей, то в 2022 году их значительно меньше – всего лишь 1142. Причем показатель снижался с 2020 года.
При этом смертность в Абхазии практически остается на прежнем уровне. Самый большой показатель убыли населения за последние пять лет наблюдался в ковидном 2021 году, тогда умерло 2228 человек.
За пять лет стало меньше браков. Если в пиковом 2018 году было зарегистрировано 917 новых семей, то в 2022 году их было меньше всего за пять лет – 598. При этом меньше стало и разводов.