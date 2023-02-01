https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/posrednik-pustovalov-o-zhilischnoy-programme-i-mobilizatsionnoy--podgotovke-v-abkhazii-1043892217.html
Посредник: Пустовалов о жилищной программе и мобилизационной подготовке в Абхазии
Посредник: Пустовалов о жилищной программе и мобилизационной подготовке в Абхазии
О социальном направлении работа правительства Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал вице-премьер страны Сергей Пустовалов. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T15:12+0300
2023-02-01T15:12+0300
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Посредник: Пустовалов о жилищной программе и мобилизационной подготовке в Абхазии
Посредник: Пустовалов о жилищной программе и мобилизационной подготовке в Абхазии
Сергей Пустовалов координирует, в частности, работу Министерства социального обеспечения. В 2022 году он персонально нес ответственность за реализацию президентской программы "Жилище 2020-2022" и за работу по укреплению мобилизационной готовности в республике.О том, как эти программы реализовывались в жизнь, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, кабинет министров абхазии, жилье, мобилизация, аудио
подкасты, посредник, абхазия, кабинет министров абхазии, жилье, мобилизация, аудио
Посредник: Пустовалов о жилищной программе и мобилизационной подготовке в Абхазии
15:12 01.02.2023 (обновлено: 16:14 01.02.2023)
О социальном направлении работа правительства Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал вице-премьер страны Сергей Пустовалов.
Сергей Пустовалов координирует, в частности, работу Министерства социального обеспечения. В 2022 году он персонально нес ответственность за реализацию президентской программы "Жилище 2020-2022" и за работу по укреплению мобилизационной готовности в республике.
О том, как эти программы реализовывались в жизнь, слушайте в аудиофайле.