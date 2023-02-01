https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/takie-obstoyatelstva-mirtskhulava-i-gabuniya-o-bezrabotitse-v-abkhazii--1043887990.html

Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии

Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии

Экономист ЦСЭИ Иллона Мирцхулава и юрист Георгий Габуния в эфире радио Sputnik рассказали о проблеме безработицы в Абхазии и насколько точна официальная... 01.02.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии

На расширенном совещании с главами районов президент Аслан Бжания привел статистику по безработице в Абхазии. Согласно существующим показателям, в столице республики безработица составляет 40%, в Сухумском районе – 87%, Ткуарчалском районе – 85%, Галском районе – 69%, Очамчырском районе – 85%, Гулрыпшском районе – 57%, Гудаутском районе – 81% и в Гагрском районе – 65%.По словам юриста Георгия Габуния, официальные данные по безработице в стране, представленные президентом, не отражают существующей реальности. Он отметил, что неучтенными остаются люди, которые трудятся в бизнесе, принадлежащем индивидуальным предпринимателям.Экономист Центра социально-экономических исследований Иллона Мирцхулава отметила, что Трудовой кодекс, который был введен в действие в 2017 году, формулирует определение занятости. Однако в документе отсутствует понятие безработицы. Георгий Габуния сказал, что неучтенными также остается значительное количество людей, которые трудятся в туристической отрасли.Подробности слушайте в аудиофайле.

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