https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/takie-obstoyatelstva-mirtskhulava-i-gabuniya-o-bezrabotitse-v-abkhazii--1043887990.html
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии
Экономист ЦСЭИ Иллона Мирцхулава и юрист Георгий Габуния в эфире радио Sputnik рассказали о проблеме безработицы в Абхазии и насколько точна официальная... 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T12:22+0300
2023-02-01T12:22+0300
2023-02-01T15:01+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
работа
безработица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/01/1043887837_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a4539bda7e306d37db96fb3af4f2cf84.jpg
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии
На расширенном совещании с главами районов президент Аслан Бжания привел статистику по безработице в Абхазии. Согласно существующим показателям, в столице республики безработица составляет 40%, в Сухумском районе – 87%, Ткуарчалском районе – 85%, Галском районе – 69%, Очамчырском районе – 85%, Гулрыпшском районе – 57%, Гудаутском районе – 81% и в Гагрском районе – 65%.По словам юриста Георгия Габуния, официальные данные по безработице в стране, представленные президентом, не отражают существующей реальности. Он отметил, что неучтенными остаются люди, которые трудятся в бизнесе, принадлежащем индивидуальным предпринимателям.Экономист Центра социально-экономических исследований Иллона Мирцхулава отметила, что Трудовой кодекс, который был введен в действие в 2017 году, формулирует определение занятости. Однако в документе отсутствует понятие безработицы. Георгий Габуния сказал, что неучтенными также остается значительное количество людей, которые трудятся в туристической отрасли.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/01/1043887837_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_8f770423e1dc4b79d778f1df9cf5d9ab.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, работа, безработица, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, работа, безработица, аудио
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Габуния о безработице в Абхазии
12:22 01.02.2023 (обновлено: 15:01 01.02.2023)
Экономист ЦСЭИ Иллона Мирцхулава и юрист Георгий Габуния в эфире радио Sputnik рассказали о проблеме безработицы в Абхазии и насколько точна официальная статистика по нетрудоустроенным.
На расширенном совещании с главами районов президент Аслан Бжания привел статистику по безработице в Абхазии.
Согласно существующим показателям, в столице республики безработица составляет 40%, в Сухумском районе – 87%, Ткуарчалском районе – 85%, Галском районе – 69%, Очамчырском районе – 85%, Гулрыпшском районе – 57%, Гудаутском районе – 81% и в Гагрском районе – 65%.
По словам юриста Георгия Габуния, официальные данные по безработице в стране, представленные президентом, не отражают существующей реальности. Он отметил, что неучтенными остаются люди, которые трудятся в бизнесе, принадлежащем индивидуальным предпринимателям.
Экономист Центра социально-экономических исследований Иллона Мирцхулава отметила, что Трудовой кодекс, который был введен в действие в 2017 году, формулирует определение занятости. Однако в документе отсутствует понятие безработицы.
Георгий Габуния сказал, что неучтенными также остается значительное количество людей, которые трудятся в туристической отрасли.
Подробности слушайте в аудиофайле
.