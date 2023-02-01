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Трудоустройство в Абхазии: эксперты рассказали о причинах безработицы

Трудоустройство в Абхазии: эксперты рассказали о причинах безработицы

На расширенном совещании с главами районов президент Аслан Бжания привел статистику по безработице в Абхазии. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

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Согласно цифрам, в столице республики Сухуме, безработица составляет 40%, в Сухумском районе – 87%, в Ткуарчалском районе – 85%, в Галском районе – 69%, в Очамчырском районе – 85%, в Гулрыпшском районе – 57%, в Гудаутском районе – 81% и в Гагрском районе – 65%.Юрист Георгий Габуния считает, что официальные данные не отражают существующей реальности. В качестве подтверждения он привел пример, того, что в статистике не учитываются люди, которые занимаются деятельностью в туристической сфере и работающие в курортный сезон.Кроме того, остаются неучтенными люди, которые трудоустроены в бизнесе индивидуальных предпринимателей, которых в Абхазии около 15 тысяч.Экономист Центра социально-экономических исследований Иллона Мирцхулава, в свою очередь, рассказала, что наиболее остро вопрос безработицы стоит в селах, поэтому государство должно приложить усилия для того, чтобы создавать там рабочие места.Подробнее о неточностях статистики и проблемах в сфере трудоустройства смотрите видео Sputnik.

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