https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/bzhaniya-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku--neizvestnomu-soldatu-1043917527.html

Бжания возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату

Бжания возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату

В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го, участвовало более двух миллионов человек. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T10:10+0300

2023-02-02T10:10+0300

2023-02-02T12:50+0300

в абхазии

вов

аслан бжания

сталинградская битва (1942-1943)

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в день 80-летия победы в Сталинградской битве.В мероприятии также участвовали вице-премьер Беслан Джопуа, спикер Парламента Лаша Ашуба, министр культуры Даур Кове, министр обороны Владимир Ануа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, министр здравоохранения Эдуард Бутба, глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция, министр просвещения Инал Габлия.Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что, как и 80 лет назад, сейчас российские военнослужащие и абхазские добровольцы вместе борются с "нацистской угрозой". "Наш общий долг беречь и отстаивать историческую правду о тех событиях, не допускать пересмотра итогов Великой Отечественной войны. Благодаря легендарным войнам Советского союза мы сегодня живем на этом свете, низкий поклон нашим ветеранам", - сказал он. Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что 2 февраля 1943 произошли события, изменившие картину Второй мировой войны. Сталинградская битва (17 июля 1942 года–2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1039758068.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/dvesti-dney-voyny-vospominaniya-veterana-o-stalingradskoy-bitve-1043911200.html

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вов, аслан бжания, сталинградская битва (1942-1943)