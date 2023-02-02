https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/dvesti-dney-voyny-vospominaniya-veterana-o-stalingradskoy-bitve-1043911200.html

Двести дней войны: воспоминания ветерана о Сталинградской битве

Двести дней войны: воспоминания ветерана о Сталинградской битве

2 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В этот знаменательный день Sputnik делится воспоминаниями... 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T09:35+0300

2023-02-02T09:35+0300

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вов

ветераны

абхазия

сталинградская битва (1942-1943)

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В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го, участвовало более двух миллионов человек, в том числе армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии. Жертвами стали более миллиона человек. Одной из главных целей войск Германии было установление контроля над Кавказом и всем аграрным югом Советского Союза.Победа Красной армии позволила не только разрушить планы врага, но и достичь того, что Турция и Япония отказались от вторжения в СССР, а Румыния, Италия и Венгрия стали искать возможности для выхода из войны.В Абхазии проживает свидетель и участник тех кровавых событий – Валентина Шульгина. Недавно ветерану исполнился 101 год.Асмат Цвижба, Sputnik"Нам и не снилось"С войной выпускница Томского медицинского института Валентина Шульгина познакомилась в 19 лет. Из сообщения по радио она узнала, что фашисты стремительно приближаются к Москве.В Омске взвод долго не задержался и вскоре был отправлен в Сталинград, где уже шли бои."У нас было вооружение такое: лошади везли пушки, винтовки со штыком и пулеметы "Максим". А у немцев была такая техника, что нам и не снилось. Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", – вспоминает ветеран.Эти дни, по словам Шульгиной, в памяти отчетливы до сих пор. Вспоминать о них вовсе не хочется."Горели телеграфные столбы, вокруг не прекращались крики и стоны людей, и это продолжалось двести дней", – говорит она.На БерлинПосле завершения Сталинградской битвы взвод, от которого практически ничего не осталось, был направлен на переформирование в Мичуринск, а затем Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу. Потом была Белоруссия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Кенигсберг и, наконец, Берлин. На стене Рейхстага Валентине даже посчастливилось оставить свою подпись, чем она очень гордится.Берлин для Валентины не стал последней точкой. Взвод без предупреждения отправили на фронт с Японией.На Дальнем Востоке лейтенант медицинской службы пробыла до 1953 года, там же познакомилась с будущим мужем, который служил на подводной атомной лодке.Демобилизоваться супруги смогли лишь в 1953 году, тогда они и переехали в Абхазию.Сегодня Валентина Ефимовна живет в Сухуме, активно занимается хозяйством, выращивает фрукты, овощи, а еще пишет стихи. Большинство из них о войне.Скажите всем, но пусть не знает мать,Скажите всем, друзьям, жене и близким,Но пусть никто не вздумает матери сказать,Убитых спрячьте списки.Не говорите матери, она,Все равно она такому не поверит,Она всегда ждала и будет ждать,И боль ее страдания не умерит.А коль поймет, что сына нет в живых,Упрячет взор в тоске неумолимой,И вздрогнет мир о том, что я погиб,Скажите всем, но только не ей любимой.По ее словам, секрет долголетия – трудиться и быть упертым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/veteranu-otechestvennoy-voyny-valentine-shulginoy-ispolnilsya-101-god-1043725017.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200502/Odna-iz-poslednikh-vyzhivshikh-istoriya-zhitelnitsy-Abkhazii-zaschischavshey-Stalingrad-1030030407.html

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вов, ветераны, абхазия, сталинградская битва (1942-1943)