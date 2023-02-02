https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/delegatsiya-iz-abkhazii-posetila-tekhnopolis-khimgrad-v-kazani-1043930098.html
Делегация из Абхазии посетила технополис "Химград" в Казани
Делегация из Абхазии посетила технополис "Химград" в Казани
Встреча состоялась с целью обмена опытом в части комплексного развития территорий и привлечения инвестиций. 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T16:00+0300
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган посетила первый сертифицированный индустриальный парк России "Химград" в Казани, об этом сообщается на сайте администрации Сухума.Им рассказали о деятельности технополиса "Химград", его преимуществах, резидентах и выпускаемой ими продукции, а также о технопарке "Чирчик" – совместном проекте Татарстана и Узбекистана.Кроме того, делегация посетила два производства резидентов индустриального парка – ООО "НПП "Имплант" и ООО "Индустриальные Дроны", выпускающих имплантаты для погружного стабильно-функционального остеосинтеза на основе титановых сплавов, а также разрабатывающих беспилотные воздушные аппараты вертикального взлета-посадки с инновационной компоновкой, отличающейся от привычных схем квадрокоптеров и вертолетов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/sotrudnichestvo-abkhazii-i-tatarstana-obsudili-na-vstreche-v-kazani-1043872196.html
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абхазия, татарстан, экономика, администрация города сухум
абхазия, татарстан, экономика, администрация города сухум
Делегация из Абхазии посетила технополис "Химград" в Казани
16:00 02.02.2023 (обновлено: 16:19 02.02.2023)
Встреча состоялась с целью обмена опытом в части комплексного развития территорий и привлечения инвестиций.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган посетила первый сертифицированный индустриальный парк России "Химград" в Казани, об этом сообщается на сайте администрации Сухума.
Им рассказали о деятельности технополиса "Химград", его преимуществах, резидентах и выпускаемой ими продукции, а также о технопарке "Чирчик" – совместном проекте Татарстана и Узбекистана.
Кроме того, делегация посетила два производства резидентов индустриального парка – ООО "НПП "Имплант" и ООО "Индустриальные Дроны", выпускающих имплантаты для погружного стабильно-функционального остеосинтеза на основе титановых сплавов, а также разрабатывающих беспилотные воздушные аппараты вертикального взлета-посадки с инновационной компоновкой, отличающейся от привычных схем квадрокоптеров и вертолетов.