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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и антициклон с юго-запада. 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T17:00+0300
2023-02-02T17:00+0300
2023-02-02T17:21+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В пятницу, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен дождь, дождь со снегом, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до + 3°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 февраля
17:00 02.02.2023 (обновлено: 17:21 02.02.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и антициклон с юго-запада.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В пятницу, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен дождь, дождь со снегом, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до + 3°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.