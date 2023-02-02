https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-fevralya-1043929949.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и антициклон с юго-запада. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T17:00+0300

2023-02-02T17:00+0300

2023-02-02T17:21+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043876520_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ee50fb483f81536532566080a7818d50.jpg

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В пятницу, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен дождь, дождь со снегом, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до + 3°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии