https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/voennyy-orkestr-pozdravil-uchastnitsu-stalingradskoy-bitvy-zhivuschuyu-v-abkhazii-1043927981.html

Военный оркестр поздравил участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии

Военный оркестр поздравил участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии

Валентина Шульгина – ветеран Великой Отечественной войны, участница битвы за Сталинград, награждена медалью "За отвагу". 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T14:10+0300

2023-02-02T14:10+0300

2023-02-02T16:30+0300

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посольство рф в абхазии

сталинградская битва (1942-1943)

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Оркестр Седьмой военной базы России в Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с 80-летием победы в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года.Шульгина – единственный живой участник Сталинградской битвы из Абхазии. В январе ей исполнился 101 год.Под ее окнами песни военных лет исполнил оркестр Седьмой военной базы. Сотрудники Посольства России в Абхазии, "Дома Москвы", Ассоциации российских соотечественников и представительства Россотрудничества в республике лично поздравили ветерана.Ветеран уже практически не встает с постели из-за состояния здоровья. Шульгина ждет поздравительного письма от президента России Владимира Путина. Оно, по словам представителей посольства, должно прийти через несколько недель.Валентина Ефимовна напомнила гостям, что у нее есть тетрадь с авторскими стихами, но к 80-летию сил для сочинения нового не осталось."Сколько Бог дал, столько и проживу", – добавила ветеран.Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. Когда началась битва, 21-летняя Валентина работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу.Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью "За отвагу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/dvesti-dney-voyny-vospominaniya-veterana-o-stalingradskoy-bitve-1043911200.html

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вов, ветераны, абхазия, посольство рф в абхазии, сталинградская битва (1942-1943)