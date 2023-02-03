https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/chto-znachit-dlya-svo-operativnoe-okruzhenie-artemovska-1043936479.html

Что значит для СВО оперативное окружение Артемовска

Что значит для СВО оперативное окружение Артемовска

Оперативное окружение "бахмутской фортеции" украинских войск убедительно свидетельствует о тактическом и стратегическом доминировании российских сил в зоне... 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T08:55+0300

2023-02-03T08:55+0300

2023-02-03T10:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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Александр Хроленко, военный обозревательКроме того, это говорит о неэффективности "донорской" (западной) поддержки киевского режима, традиционной обреченности марионеток США и НАТО.Артемовск и несколько бригад ВСУ на его территории с 1 февраля находится в оперативном окружении. Все дороги в город с севера, востока и юга блокированы российскими войсками, а западные подходы – огнем российской артиллерии. Переброска резервов и боеприпасов в "бахмутскую фортецию" становится крайне затратной. Оккупационный гарнизон ежесуточно теряет сотни солдат, и освобождение Артемовска в ближайшие дни неизбежно. Многие украинские военнослужащие без приказа уходят на запад огородами или сдаются в плен. Вопреки огромному потоку западной военной и финансовой помощи киевскому режиму, мы наблюдаем необратимую деградацию ВСУ в зоне спецоперации.По информации с "той стороны", самые подготовленные части и тяжелое вооружение украинский Генштаб якобы бережет для весеннего контрнаступления, накапливает резервы на севере Запорожья. В реальности российские войска на Запорожском направлении продвигаются вперед, в последние дни января освободили более 160 квадратных километров и более семи населенных пунктов.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня подтвердил намерение Москвы отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для российской территории. Возможно, "отодвигать" придется до польской границы.На секретном брифинге Пентагона для законодателей США 1 февраля прозвучала трезвая оценка: "Украина не сможет вернуть Крым" (среди четырех докладчиков – заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лаура Купер, начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс). Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли также заявил о неспособности ВСУ "вытеснить" ВС России.Америку тревожат безвозвратные потери, кризис мобилизационных ресурсов и другие признаки скорого поражения Украины. Пентагон, Госдеп и агентство США по международному развитию (USAID) предупредили Киев о необходимости отчитываться за использование американской военной помощи. Неизвестно, чего в этом давлении на подопытных питомцев больше – наивности или цинизма.Проблемы коллективной агрессииСобранная "с бору по сосенке" для киевского режима первая партия в 140 натовских танков на украинском ТВД погоды не сделает. Российские войска ежемесячно уничтожают в среднем более 640 единиц бронетехники.К примеру, Лондон самоотверженно передал киевскому режиму 30 самоходных артиллерийских установок AS90 – ровно столько тяжелых орудий имела британская армия. Новые пушки войска планово получат только в 2029 году – Британия в опасности. Чтобы реанимировать свою артиллерию, Лондон срочно ищет южнокорейские пушки K9 Thunder и шведские Archer.Кроме артиллерии, Британия передает ВСУ 14 основных боевых танков Challenger 2, и заранее просит создать для них "зону безопасности". Будто бы российские разработчики и производители лучших в мире танков (Т-80, Т-90 и Т-14 "Армата") начнут охоту за "секретами" устаревшей британской машины, абсолютно не востребованной на международном рынке вооружений. Заметим, даже весь европейский парк более совершенных "Леопардов" – около 2000 танков – может сгореть на украинском ТВД менее чем за год. А что потом – истребители F-16 cтермоядерными бомбами B62-12? Америка и Европа постепенно впадают то ли в отчаяние, то ли в прямой военный конфликт с Россией.Изначально созданный для экономического сотрудничества Евросоюз намерен вдвое увеличить количество обучаемых украинских военнослужащих – до 30 тысяч в год. Британия подготовила 10 тысяч бойцов ВСУ, однако эти специалисты на "восточном фронте" быстрее других сдаются в плен. Западные союзники США прибыли в Киев на "военный саммит", который состоится 3 февраля. И эта новая попытка ЕС продать украинцам "европейскую мечту" не маскирует растущих противоречий внутри НАТО – Турция, Испания и Греция отказались передать Украине свои танки Leopard 2.Заколдованный круг. Между тем, российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) внимательно следят за всем этим "хороводом", за руками США и НАТО – в постоянной готовности ударить агрессора по голове.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/postavki-kievu-tankov-i-samoletov-masshtabiruyut-porazhenie-nato-1043910675.html

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