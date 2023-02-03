https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-fevralya-1043950745.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и прохождения холодного фронта. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T19:30+0300
2023-02-03T19:30+0300
2023-02-03T19:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег, в воскресенье преимущественно без осадков., сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и прохождения холодного фронта.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег, в воскресенье преимущественно без осадков., сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.