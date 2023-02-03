https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-fevralya-1043950745.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и прохождения холодного фронта. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T19:30+0300

2023-02-03T19:30+0300

2023-02-03T19:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040275944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27d2ad3711c42685917793b0f5615b7a.jpg

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег, в воскресенье преимущественно без осадков., сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии