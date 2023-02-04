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Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь
Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь
За аналогичный период прошлого года было собрано 183,4 миллиона рублей, на 63,8 миллиона меньше. 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T09:00+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. За первый месяц 2023 года в бюджет поступило 247,2 миллиона рублей налоговых платежей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии. План на месяц составлял 185,8 миллиона рублей, он был выполнен на 133%, так как было собрано на 61,4 миллиона больше .По районам поступления налоговых платежей за январь составили: Не выполнен был план в Сухумском районе - за январь было собрано менее половины запланированной суммы. План по Ткурачалскому району был перевыполнен в два раза, план по Гудаутскому и Гагрскому районам - почти в два раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/vypolneno-i-zaplanirovano-glavy-rayonov-otchitalis-pered-prezidentom-po-itogam-2022-goda-1043816051.html
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абхазия, новости, налоги
Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь
За аналогичный период прошлого года было собрано 183,4 миллиона рублей, на 63,8 миллиона меньше.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. За первый месяц 2023 года в бюджет поступило 247,2 миллиона рублей налоговых платежей, сообщает
пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии.
План на месяц составлял 185,8 миллиона рублей, он был выполнен на 133%, так как было собрано на 61,4 миллиона больше .
По районам поступления налоговых платежей за январь составили:
Поступления налоговых платежей по районам за январь 2023 года:
Город/район
Сумма поступлений (млн. руб.)
Запланированная сумма поступлений (млн. руб.)
Процент выполнения плана
Сухум
128,3
102,3
125%
Гагрский район
71,7
39,5
181%
Гудаутский район
17,7
9,2
192%
Сухумский район
7,8
18,6
42%
Гулрыпшский район
9,2
5,9
157%
Очамчырский район
6,7
6,4
105%
Ткурачалский район
3,3
1,6
209%
Галский район
2,6
2,3
114%
Не выполнен был план в Сухумском районе - за январь было собрано менее половины запланированной суммы.
План по Ткурачалскому району был перевыполнен в два раза, план по Гудаутскому и Гагрскому районам - почти в два раза.