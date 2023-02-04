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Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь
Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь
За аналогичный период прошлого года было собрано 183,4 миллиона рублей, на 63,8 миллиона меньше. 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T09:00+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. За первый месяц 2023 года в бюджет поступило 247,2 миллиона рублей налоговых платежей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии. План на месяц составлял 185,8 миллиона рублей, он был выполнен на 133%, так как было собрано на 61,4 миллиона больше .По районам поступления налоговых платежей за январь составили: Не выполнен был план в Сухумском районе - за январь было собрано менее половины запланированной суммы. План по Ткурачалскому району был перевыполнен в два раза, план по Гудаутскому и Гагрскому районам - почти в два раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/vypolneno-i-zaplanirovano-glavy-rayonov-otchitalis-pered-prezidentom-po-itogam-2022-goda-1043816051.html
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абхазия, новости, налоги
абхазия, новости, налоги

Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь

09:00 04.02.2023
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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За аналогичный период прошлого года было собрано 183,4 миллиона рублей, на 63,8 миллиона меньше.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. За первый месяц 2023 года в бюджет поступило 247,2 миллиона рублей налоговых платежей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии.
План на месяц составлял 185,8 миллиона рублей, он был выполнен на 133%, так как было собрано на 61,4 миллиона больше .
По районам поступления налоговых платежей за январь составили:
Поступления налоговых платежей по районам за январь 2023 года:

Город/район

Сумма поступлений (млн. руб.)

Запланированная сумма поступлений (млн. руб.)

Процент выполнения плана

Сухум

128,3

102,3

125%

Гагрский район

71,7

39,5

181%

Гудаутский район

17,7

9,2

192%

Сухумский район

7,8

18,6

42%

Гулрыпшский район

9,2

5,9

157%

Очамчырский район

6,7

6,4

105%

Ткурачалский район

3,3

1,6

209%

Галский район

2,6

2,3

114%

Не выполнен был план в Сухумском районе - за январь было собрано менее половины запланированной суммы.
План по Ткурачалскому району был перевыполнен в два раза, план по Гудаутскому и Гагрскому районам - почти в два раза.
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