https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/bolee-240-millionov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-za-yanvar-1043950968.html

Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь

Более 240 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за январь

За аналогичный период прошлого года было собрано 183,4 миллиона рублей, на 63,8 миллиона меньше. 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T09:00+0300

2023-02-04T09:00+0300

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. За первый месяц 2023 года в бюджет поступило 247,2 миллиона рублей налоговых платежей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии. План на месяц составлял 185,8 миллиона рублей, он был выполнен на 133%, так как было собрано на 61,4 миллиона больше .По районам поступления налоговых платежей за январь составили: Не выполнен был план в Сухумском районе - за январь было собрано менее половины запланированной суммы. План по Ткурачалскому району был перевыполнен в два раза, план по Гудаутскому и Гагрскому районам - почти в два раза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/vypolneno-i-zaplanirovano-glavy-rayonov-otchitalis-pered-prezidentom-po-itogam-2022-goda-1043816051.html

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