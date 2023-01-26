https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/vypolneno-i-zaplanirovano-glavy-rayonov-otchitalis-pered-prezidentom-po-itogam-2022-goda-1043816051.html

Выполнено и запланировано: главы районов отчитались перед президентом по итогам 2022 года

Выполнено и запланировано: главы районов отчитались перед президентом по итогам 2022 года

Главы местных администраций отчитались о показателях экономической деятельности за 2022 год. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T19:10+0300

2023-01-26T19:10+0300

2023-01-26T20:21+0300

абхазия

в абхазии

аслан бжания

гулрыпшский район

галский район

ткуарчальский район

сухум

сухумский район

очамчырский район

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1a/1043807459_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_687ec49c4dd411f9db1d18c32b953594.jpg

Sputnik, Асмат ЦвижбаГалский районПервым с отчетом выступил глава Галского района Константин Пилия. Он уточнил, что с 1 января 2022 года информации о незаконной добыче криптовалюты в районе нет, но есть вероятность подключения оборудования в домашних условияхПо словам Пилия, количество трудоспособного населения в Гале более 17 930 человек, заняты в экономике более 5 тысяч человек, 1486 работают в государственном секторе и более 4 тысяч в негосударственным. Среднемесячная зарплата в государственном секторе -11022 рубля и в частном секторе - чуть более 12 тысяч рублей.Глава района уточнил, что в 2021 году проекты в Галском районе не были предусмотрены в Инвестиционной программе, но стали приходить частные инвестиции. ТТак компания "Экофиш" по выращиванию форели инвестировала 150 миллионов рублей и предоставила15 рабочих мест, компания "Алхан" по строительству автозаправок, нефтебазы, планирует инвестировать 300 миллионов и дать работу 40 людям, фирма "Подорожник" вложила 220 миллионов и предоставила места 20 работникам, "Апсны Дюти" – 25 миллионов и 14 рабочих мест.В перспективе в район будет вложен 1 миллиард 208 миллионов от инвестпроектов, отметил Константин Пилия.Ткуарчалский районО показателях в Ткуарчалском районе отчитался первый замглавы администрации Владислав Аршба. По его словам, выполнение доходного плана по бюджету составило 105%, расходного - 98%.Более 80% расходной части бюджета Ткуарчалского района было потрачено на выплату зарплат и социальных пособий, рассказал Аршба.В районе насчитывается 19 тысяч 121 гектар земли сельскохозяйственного назначения, но используется только 8 тысяч гектаров, остальное - леса, болота, залежи, отметил Аршба.Инвестпрограмма на 2020-2022 годы выполнена на 13856 миллионов рублей, осуществлено два из семи запланированных мероприятий, рассказал замглавы. По его информации, количество мероприятий сократилось из-за отсутствия финансирования. В 2022 году мероприятия в рамках Инвестпрограммы не проводились, неосуществленные проекты перешли на программу 2023-2025, в которой на район предусмотрено 230 миллионов.Из средств местного и республиканского бюджетов в 2022 году на 60% выполнена реконструкция рынка, это более 18 миллионов рублей, общая стоимость проекта более 20 миллионов рублей. Аршба подчеркнул, что работы на личном контроле у главы администрации района.Была проведена реконструкция центрального парка в Ткуарчале - более 10 миллионов рублей, в перспективе благоустройство детского парка стоимостью около 32 миллионов рублей.Очамчырский районПо словам главы Очамчырского района Беслана Бигвава, доходная часть бюджета выполнена на 131%, расходная на 97%.В Очамчыре проживает 25 908 человек, из них в экономике заняты 2413 человек, 8634 - пенсионеры. Средняя заработная плата в районе 13543 рубля.На 328 миллионов рублей реализуются семь проектов по Инвестпрограмме 2020-2022. Среди них водозаборное сооружение в селе Мыку, освещение Республиканской трассы, работы на ВЛ "Ачгуара", ремонт автодорог, строительство детского сада, ремонт распределительных сетей.Гулрыпшский районСобственные доходы Гулрыпшского района увеличились на 24,6% по сравнению с 2021 годом, рассказал на совещании глава Аслан Барателия.В районе более 18 тысяч населения, более 10 тысяч трудоспособного и 3403 пенсионера.В экономике занято - выше 5 тысяч человек, более 2 тысяч в бюджетной сфере, около тысячи индивидуальных предпринимателей, средняя заработная плата - 10830 рублей. Более 4 тысяч человек остается без работы, отметил Барателия.По словам главы района, урожай цитрусовых в 2022 году составил более 22 тысяч тонн. Он отметил, что собрано 98% урожая, порченая и мелкая продукция составила около 25%.Барателия отметил, что по Инвестпрограмме завершены и введены в эксплуатацию 24 объекта.Кроме того, из резервного фонда президента 5 миллионов 300 тысяч рублей выплачены людям, пострадавшим от последствий стихий.Также из средств фонда был осуществлен капитальный ремонт кровли школы в селе Кацикыт - 3 миллиона 812 тысяч.СухумКак рассказал глава администрации Сухума Беслан Эшба, в столице 38,5 тысяч трудоспособного населения, пенсионеров 11435 человек. Средняя заработная плата в 2022 году составила около 18 тысяч рублей.По словам Эшба, в 2022 году бюджет по доходам составил 1 миллиард 447 миллионов рублей, по расходам - 1 миллиард 565 тысяч. Переходящий остаток на 2023 год – 172 миллиона рублей.Из резервного фонда президента в бюджет администрации Сухума поступило 103 миллиона 300 тысяч рублей, которые были направлены на восстановительные работы и адресную помощь пострадавшим из-за стихий гражданам.Эшба отметил, что в рамках Инвестпрограммы 2020-2022 было выполнено 15 мероприятий на сумму 580 миллионов рублей.Сухумский районДоходная часть бюджета Сухумского района выполнена на 94%, расходная – на 95%, рассказал глава района Алхас Читанава. По Инвестпрограмме было осуществлено пять мероприятий на 69 миллионов рублей.Численность населения в районе чуть более 11 000 человек, более 6000 из них трудоспособное население, 865 человек занятых и 2563 пенсионеров.Гудаутский районИсполнение собственных бюджетов в Гудаутском районе в 2022 году составило 110,6%, рассказал глава района Баграт Боджгуа. На выплату заработной платы было потрачено более 300 миллионов рублей, это 48% от общей сумму расходов бюджета.По словам главы Нового Афона Темура Отырба, налоговые поступления в 2022 году составили более 95 миллионов рублей, динамика роста составила 121%. Новоафонскую пещеру посетили 393 255 человек, прибыль составила более 268 миллионов рублей, что на четыре миллиона больше, чем в 2021 году.Гагрский районБюджет Гагрского района на конец 2022 года по доходам составил 603 миллиона рублей, субсидии составили 191 миллион рублей, по расходам 862 миллиона. Налоговые доходы составили– 686 миллиона рублей при плане за 562,3 миллиона. Расходная часть бюджета района выполнена в сумме 820 миллиона рублей, при плане 862 миллиона. Профицит бюджета составил более 148 миллионов рублей – это переходящий остаток на 2023 год.По словам главы района Юрия Хагуш, в 2022 году на социальную помощь жителям Гагры было выделено более 28 миллионов рублей, более 3 миллионов было потрачено на ремонт сельских дорог.В районе проживает более 22 тысяч трудоспособного населения, более 6 тысяч экономически занятого и более 15 тысяч безработных.В Пицунде в 2022 году за счет различных финансовых источников была проведена укладка тротуара по улицам Агрба, Кипарисовая аллея, установлены фонарные столбы по улице Транспортная, в местной больнице были заменены окна, входные двери, кровля, отремонтирован рентген-кабинет, приобретен рентген-аппарат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/glavnyy-chetverg-piliya-o-byudzhete-galskogo-rayona---1042783760.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/selskoe-khozyaystvo-turisty-i-investitsii-chem-zhivet-galskiy-rayon-1039175584.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/nachalas-rekonstruktsiya-tkuarchalskogo-rayonnogo-rynka-1042749604.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/shest-mln-rub-vydeleno-v-tkuarchalskom-rayone-na-selkhozproekty--1042747380.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/glavnyy-chetverg-akaba-o-razvitii-ochamchyrskogo-rayona-abkhazii-1042419678.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/ot-selskogo-khozyaystva-k-turizmu-kak-proshel-2022-god-dlya-gulrypshskogo-rayona-1043403662.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/beslan-eshba-byudzhet-sukhuma-v-2022-godu-ispolnyaetsya-s-operezheniem-plana-1042824838.html

абхазия

гулрыпшский район

галский район

ткуарчальский район

сухум

сухумский район

очамчырский район

гагрский район

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, гулрыпшский район, галский район, ткуарчальский район, сухум, сухумский район, очамчырский район, гагрский район, гудаутский район