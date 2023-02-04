https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/bolee-60-rossiyskikh-soldat-vernuli-iz-ukrainskogo-plena-1043955147.html
Более 60 российских солдат вернули из украинского плена
Более 60 российских солдат вернули из украинского плена
Обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T12:19+0300
2023-02-04T12:19+0300
2023-02-04T12:19+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
новости
министерство обороны рф
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. С территории Украины, подконтрольной Киеву, возвращены 63 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России."В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что в состав вернувшихся из плена включены лица из "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. Все военнослужащие благополучно вернулись на территорию России, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/pyatdesyat-rossiyskikh-soldat-vernulis-iz-plena-na-ukraine-1043519412.html
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украина, россия, новости, министерство обороны рф
украина, россия, новости, министерство обороны рф
Более 60 российских солдат вернули из украинского плена
Обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik.
С территории Украины, подконтрольной Киеву, возвращены 63 российских военнослужащих, сообщает
Министерство обороны России.
"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что в состав вернувшихся из плена включены лица из "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.
Все военнослужащие благополучно вернулись на территорию России, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.