https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/bolee-60-rossiyskikh-soldat-vernuli-iz-ukrainskogo-plena-1043955147.html

Более 60 российских солдат вернули из украинского плена

Более 60 российских солдат вернули из украинского плена

Обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T12:19+0300

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. С территории Украины, подконтрольной Киеву, возвращены 63 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России."В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что в состав вернувшихся из плена включены лица из "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. Все военнослужащие благополучно вернулись на территорию России, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/pyatdesyat-rossiyskikh-soldat-vernulis-iz-plena-na-ukraine-1043519412.html

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