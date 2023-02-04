https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/chernomorenergo-zayavilo-chto-mayning-mozhet-privesti-k-pyatichasovym-otklyucheniyam-sveta-1043956847.html

"Черноморэнерго" заявило, что майнинг может привести к пятичасовым отключениям света

"Черноморэнерго" заявило, что майнинг может привести к пятичасовым отключениям света

Новый график, по которому абонентам, питающимся перетоком из России, свет отключают на три часа в сутки, был введен в полночь, 4 февраля. Для абонентов... 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T15:59+0300

2023-02-04T15:59+0300

2023-02-04T19:13+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238427_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_3ea58a3d4544c48988af5197e3cff461.jpg

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Резкое повышение нагрузки на сети из-за подключения оборудования для майнинга криптовалют может привести к новым ограничениям на подачу света, вплоть до пятичасовых отключений. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго"."Нагрузка на ВЛ "Псоу", по которой происходит переток электроэнергии из Российской Федерации, превысила допустимые нормы. Резкое повышение нагрузки обусловлено незаконным подключением оборудования по добыче криптовалют", - говорится в сообщении.Российская сторона предупредила, что если нагрузки не снизятся, переток электричества будет автоматически отключен. Предприятие убедительно просит абонентов экономить электроэнергию и отключить оборудование для добычи криптовалют, незаконно подключенное к сети.Постановление о запрете майнинга в Абхазии было принято правительством республики в декабре 2020 года. 31 марта 2021 года запрет был продлен до 31 декабря 2022 года, а затем и до конца 2023 года. Тогда же был продлен и запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.Решение было принято в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-abkhazii-prodlil-zapret-na-dobychu-kriptovalyut-i-vvoz-mayning-oborudovaniya-1042882999.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, черноморэнерго