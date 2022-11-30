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Продлен запрет на добычу криптовалют и ввоз майнинг-оборудования в Абхазию
Продлен запрет на добычу криптовалют и ввоз майнинг-оборудования в Абхазию
Майнинг криптовалют в Абхазии и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены с декабря 2020 года. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T11:58+0300
2022-11-30T11:58+0300
2022-11-30T12:33+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга еще на год – до 31 декабря 2023 года.Постановление о запрете майнинга в Абхазии было принято правительством республики в декабре 2020 года. 31 марта 2021 года запрет был продлен до 31 декабря 2022 года. Тогда же был продлен и запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.Решение было принято в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/krupnaya-mayning-ferma-demontirovana-v-gulrypshskom-rayone-1042839221.html
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новости, абхазия, майнинг в абхазии, кабинет министров абхазии
Продлен запрет на добычу криптовалют и ввоз майнинг-оборудования в Абхазию
11:58 30.11.2022 (обновлено: 12:33 30.11.2022)
Майнинг криптовалют в Абхазии и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены с декабря 2020 года.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга еще на год – до 31 декабря 2023 года.
Постановление о запрете майнинга в Абхазии было принято правительством республики в декабре 2020 года. 31 марта 2021 года запрет был продлен до 31 декабря 2022 года. Тогда же был продлен и запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.
Решение было принято в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.