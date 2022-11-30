https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-abkhazii-prodlil-zapret-na-dobychu-kriptovalyut-i-vvoz-mayning-oborudovaniya-1042882999.html

Продлен запрет на добычу криптовалют и ввоз майнинг-оборудования в Абхазию

Продлен запрет на добычу криптовалют и ввоз майнинг-оборудования в Абхазию

Майнинг криптовалют в Абхазии и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены с декабря 2020 года. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T11:58+0300

2022-11-30T11:58+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга еще на год – до 31 декабря 2023 года.Постановление о запрете майнинга в Абхазии было принято правительством республики в декабре 2020 года. 31 марта 2021 года запрет был продлен до 31 декабря 2022 года. Тогда же был продлен и запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.Решение было принято в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/krupnaya-mayning-ferma-demontirovana-v-gulrypshskom-rayone-1042839221.html

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