Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/dom-ptitsy-lyubov-i-golubi-rolanda-gamgiya-1043925929.html
Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия
Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия
Роланд Гамгия более 25 лет работает главным специалистом финотдела в Администрации Сухума. Но главная его страсть - не финансы, а голуби. 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T19:25+0300
2023-02-05T19:25+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043923349_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_ab75b5e1626f2ffa53318c1d97e45601.jpg
Любовь к пернатым у Роланда Гамгия возникла более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей Роланд, увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц и выпускал их в небо.Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных “дикарей”, но со временем коллекция стала пополняться. Сегодня в голубятне Роланда 15 видов птиц.Подробнее об истории голубятни и о планах Роланда на будущее читайте в материале Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043923349_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_2b8c58aff3632c916bdb92896da50cc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия

19:25 05.02.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Роланд Гамгия более 25 лет работает главным специалистом финотдела в Администрации Сухума. Но главная его страсть - не финансы, а голуби.
Любовь к пернатым у Роланда Гамгия возникла более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей Роланд, увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц и выпускал их в небо.
Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных “дикарей”, но со временем коллекция стала пополняться. Сегодня в голубятне Роланда 15 видов птиц.
Подробнее об истории голубятни и о планах Роланда на будущее читайте в материале Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Житель столицы Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых.

Житель столицы Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Житель столицы Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он говорит, что делает это исключительно для души.

Он говорит, что делает это исключительно для души. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он говорит, что делает это исключительно для души.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц под попугаев и выпускал.

Будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц под попугаев и выпускал. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц под попугаев и выпускал.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тогда-то Гамгия и пришла в голову идея разводить пернатых самостоятельно.

Тогда-то Гамгия и пришла в голову идея разводить пернатых самостоятельно. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тогда-то Гамгия и пришла в голову идея разводить пернатых самостоятельно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птицы.

Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птицы. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.

За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голубятня сперва находилась на чердаке секционного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда.

Голубятня сперва находилась на чердаке секционного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голубятня сперва находилась на чердаке секционного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Семь лет назад Роланд выкупил участок в селе Мачара, где построил дом для любимых птиц, и перевез туда пернатых.

Семь лет назад Роланд выкупил участок в селе Мачара, где построил дом для любимых птиц, и перевез туда пернатых. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Семь лет назад Роланд выкупил участок в селе Мачара, где построил дом для любимых птиц, и перевез туда пернатых.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар.

Пять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Через несколько месяцев Роланд собрался силами, построил новый голубятник.

Через несколько месяцев Роланд собрался силами, построил новый голубятник. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Через несколько месяцев Роланд собрался силами, построил новый голубятник.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня там 15 видов голубей, более 200 особей.

Сегодня там 15 видов голубей, более 200 особей. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня там 15 видов голубей, более 200 особей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году коллекция Роланда пополнилась новым видом голубей - особой абхазской породой. Ее Роланд вывел вместе с заводчиком из Новороссийска.

В этом году коллекция Роланда пополнилась новым видом голубей - особой абхазской породой. Ее Роланд вывел вместе с заводчиком из Новороссийска. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году коллекция Роланда пополнилась новым видом голубей - особой абхазской породой. Ее Роланд вывел вместе с заводчиком из Новороссийска.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0