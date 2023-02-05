https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/dom-ptitsy-lyubov-i-golubi-rolanda-gamgiya-1043925929.html

Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия

Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия

Роланд Гамгия более 25 лет работает главным специалистом финотдела в Администрации Сухума. Но главная его страсть - не финансы, а голуби. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

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Любовь к пернатым у Роланда Гамгия возникла более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей Роланд, увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц и выпускал их в небо.Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных “дикарей”, но со временем коллекция стала пополняться. Сегодня в голубятне Роланда 15 видов птиц.Подробнее об истории голубятни и о планах Роланда на будущее читайте в материале Sputnik.

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