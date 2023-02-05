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Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия
Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия
Роланд Гамгия более 25 лет работает главным специалистом финотдела в Администрации Сухума. Но главная его страсть - не финансы, а голуби. 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T19:25+0300
2023-02-05T19:25+0300
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Любовь к пернатым у Роланда Гамгия возникла более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей Роланд, увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц и выпускал их в небо.Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных “дикарей”, но со временем коллекция стала пополняться. Сегодня в голубятне Роланда 15 видов птиц.Подробнее об истории голубятни и о планах Роланда на будущее читайте в материале Sputnik.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото
Дом птицы: любовь и голуби Роланда Гамгия
Роланд Гамгия более 25 лет работает главным специалистом финотдела в Администрации Сухума. Но главная его страсть - не финансы, а голуби.
Любовь к пернатым у Роланда Гамгия возникла более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей Роланд, увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц и выпускал их в небо.
Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных “дикарей”, но со временем коллекция стала пополняться. Сегодня в голубятне Роланда 15 видов птиц.
Подробнее об истории голубятни и о планах Роланда на будущее
читайте в материале Sputnik
.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Житель столицы Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых.
Житель столицы Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он говорит, что делает это исключительно для души.
Он говорит, что делает это исключительно для души.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц под попугаев и выпускал.
Будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством. Но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц под попугаев и выпускал.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тогда-то Гамгия и пришла в голову идея разводить пернатых самостоятельно.
Тогда-то Гамгия и пришла в голову идея разводить пернатых самостоятельно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птицы.
Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птицы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.
За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Голубятня сперва находилась на чердаке секционного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда.
Голубятня сперва находилась на чердаке секционного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Семь лет назад Роланд выкупил участок в селе Мачара, где построил дом для любимых птиц, и перевез туда пернатых.
Семь лет назад Роланд выкупил участок в селе Мачара, где построил дом для любимых птиц, и перевез туда пернатых.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар.
Пять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Через несколько месяцев Роланд собрался силами, построил новый голубятник.
Через несколько месяцев Роланд собрался силами, построил новый голубятник.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сегодня там 15 видов голубей, более 200 особей.
Сегодня там 15 видов голубей, более 200 особей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году коллекция Роланда пополнилась новым видом голубей - особой абхазской породой. Ее Роланд вывел вместе с заводчиком из Новороссийска.
В этом году коллекция Роланда пополнилась новым видом голубей - особой абхазской породой. Ее Роланд вывел вместе с заводчиком из Новороссийска.