Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/lyubov-i-golubi-kak-sukhumchanin-roland-gamgiya-stal-razvodit-ptits-1043930297.html
Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц
Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц
Недалеко от Сухума, в поселке Мачара на опушке леса расположилась голубятня Роланда Гамгия. Житель столицы уже более 30 лет разводит пернатых, и делает это... 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T14:19+0300
2023-02-05T14:19+0300
"дежурный по району"
в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043921219_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_b30487bcabf77815767163fb6d6a43e3.jpg
О том, как зародилась любовь к птицам, и как Роланд вместе с заводчиками из Новороссийска вывел породу абхазских голубей, читайте в материале Sputnik.Sputnik– Я много времени трачу на голубей, семья даже обижается иногда, что здесь больше времени провожу, прям, как в фильме "Любовь и голуби", – широко улыбается Роланд и кивком приглашает к одному из вольеров.Роланд ловко вылавливает двух голубей и протягивает мне. Традиция такая – все, кто приходит на птичий двор, должны выпустить пернатых и загадать желание.Крашеные голубиРоланд Гамгия более 20 лет работает в администрации Сухума. Дважды он был избран в Сухумское городское Собрание. Но главное его хобби – разводить голубей.Любовь к пернатым у Роланда Гамгия началась более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством, но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц.Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных "дикарей". Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птиц. За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.Голубятня сперва находилась на чердаке многоэтажного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда. Тогда он выкупил участок в селе Мачара, где и построил дом для любимых птиц.Возрождение из пеплаПять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц, ни один голубь не выжил. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар."Перед тем как произошел пожар, мне приснился сон, который я не раз видел во время Отечественной войны народа Абхазии. После того, как произошла Латская трагедия, я постоянно видел один и тот же сон – как в вертолете горят дети. И перед пожаром этот сон повторился. В ту же ночь сгорели все голуби. Два месяца я сильно переживал из-за этого. Затем я встретил одного старика, который сказал мне: "Роланд, не переживай, твои голуби улетели к тем детям". Его слова меня успокоили и придали мне сил. После этого я снова стал собирать коллекцию. Сегодня у меня более 200 голубей 15 разных пород", – рассказывает Гамгия.Есть среди них и необычный экземпляр – абхазский голубь. Эта порода была выращена в Новороссийске специально по заказу Роланда. Вывести новый вид птицы было непросто, на это ушло целых 15 лет.Абхазские голуби приехали домой только в начале этого года. В птичьем дворе Роланда их пока всего пять. Но в ближайшее время в семействе ожидается пополнение."Самые козырные – наши абхазские голуби. Их всего 20 штук выведено. Пять – у меня, пять – у селекционера, остальные у моего товарища в Новороссийске. Эти голуби очень красивые, белого цвета, с черным или коричневым хвостом. А по характеру они очень резвые", – расплывается в улыбке Роланд.Голубей Роланд не продает и не сдает в аренду. Хотя многие просят, чтобы выпустить в день свадьбы. Отказать молодоженам зачастую не получается."Я им дарю в день свадьбы. Но все мои голуби окольцованы, на бирках указан мой номер телефона. Когда мои знакомые видят красивых птиц, они звонят мне, мы ловим голубей и возвращаем домой", – поясняет Гамгия.Неприхотливые птицыКак отмечает Роланд, голубеводство для него – своего рода психотерапия. Придешь после рабочего дня, начинаешь заниматься птицами, и на душе сразу спокойнее.Кормят пернатых два раза в день. Голуби, как отмечает Гамгия, существа неприхотливые."В неделю раз ванночки ставлю, чтобы они могли искупаться. Но держу их, в основном, в вольерах. Не всех выпускаю на выгул, потому что здесь много ястребов, которые прилетают сюда, как в ресторан. Раньше за сезон почти сто голубей ястребы уносили", – поясняет Гамгия.У Роланда есть помощники. Это и члены семьи, и друзья, и соседи. Одни ухаживают за птицами, другие помогают с кормом или лекарствами."Несколько лет назад благодаря голубям появился у меня уникальный товарищ. После того как произошел пожар в голубятне, со мной связался один турецкий осетин по имени Дженгиз Чепер. Он орнитолог. Уже почти три года дружим, хоть и не можем общаться друг с другом без переводчика. Дженгиз мне помогает, привозит разные породы голубей, помогает лекарствами. Недавно он переехал в Абхазию, теперь практически через день приезжает в голубятню", – рассказывает Роланд.Символ мира ко Дню ПобедыГолубеводство в Абхазии – экзотическое занятие. Но Роланд Гамгия намерен изменить ситуацию. Он договорился с Министерством просвещения республики о том, чтобы построить домики для птиц при Сухумском и Очамчырском школах-интернатах."Я обратился к министру просвещения, чтобы мы построили голубятню в Сухумском интернате в память о детях, которые сгорели в вертолете. Министр дал добро. Это будет сделано в память о жертвах Латской трагедии. В Сухуме планируем построить голубятню до Дня Победы", – поделился планами Гамгия.Мечта Роланда – создать в поселке Мачара птичий двор, в котором будут представлены все виды голубей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/shato-po-kutolski-kak-yurist-iz-sukhuma-prevratilsya-v-vinodela-1042167971.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/luchnoe-delo-ilony-vouba-kak-strelba-stala-dlya-psikhologa-luchshey-meditatsiey-1043871092.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/khozyayka-bolshogo-dvora-kak-suliko-iz-tkhiny-sokhranila-otchiy-dom-1039971284.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Сария Кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
Сария Кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043921219_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_4369ef8cd4cfa1f8dd59283a884fcf8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
"дежурный по району", абхазия
"дежурный по району", абхазия

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

14:19 05.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Разводчик голубей Роланд Гамгия
Разводчик голубей Роланд Гамгия - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Недалеко от Сухума, в поселке Мачара на опушке леса расположилась голубятня Роланда Гамгия. Житель столицы уже более 30 лет разводит пернатых, и делает это, как он сам отмечает, исключительно для души.
О том, как зародилась любовь к птицам, и как Роланд вместе с заводчиками из Новороссийска вывел породу абхазских голубей, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
– Я много времени трачу на голубей, семья даже обижается иногда, что здесь больше времени провожу, прям, как в фильме "Любовь и голуби", – широко улыбается Роланд и кивком приглашает к одному из вольеров.
Роланд ловко вылавливает двух голубей и протягивает мне. Традиция такая – все, кто приходит на птичий двор, должны выпустить пернатых и загадать желание.
© Sputnik / Томас Тхайцук Роланд Гамгия
Разводчик голубей Роланд Гамгия - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2023
Роланд Гамгия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крашеные голуби

Роланд Гамгия более 20 лет работает в администрации Сухума. Дважды он был избран в Сухумское городское Собрание. Но главное его хобби – разводить голубей.
Любовь к пернатым у Роланда Гамгия началась более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством, но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц.
"Когда нас отправляли рисовать пейзажи, я выходил на набережную, ловил голубей и раскрашивал их под попугаев. В городе все знали, что это птицы Роланда", – вспоминает он.
Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных "дикарей". Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птиц. За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.
Голубятня сперва находилась на чердаке многоэтажного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда. Тогда он выкупил участок в селе Мачара, где и построил дом для любимых птиц.
Сбор винограда в с.Кутол - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2022
В Абхазии
Шато по-кутолски: как юрист из Сухума превратился в винодела
23 октября 2022, 11:30

Возрождение из пепла

Пять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц, ни один голубь не выжил. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар.
"Перед тем как произошел пожар, мне приснился сон, который я не раз видел во время Отечественной войны народа Абхазии. После того, как произошла Латская трагедия, я постоянно видел один и тот же сон – как в вертолете горят дети. И перед пожаром этот сон повторился. В ту же ночь сгорели все голуби. Два месяца я сильно переживал из-за этого. Затем я встретил одного старика, который сказал мне: "Роланд, не переживай, твои голуби улетели к тем детям". Его слова меня успокоили и придали мне сил. После этого я снова стал собирать коллекцию. Сегодня у меня более 200 голубей 15 разных пород", – рассказывает Гамгия.
Есть среди них и необычный экземпляр – абхазский голубь. Эта порода была выращена в Новороссийске специально по заказу Роланда. Вывести новый вид птицы было непросто, на это ушло целых 15 лет.
Абхазские голуби приехали домой только в начале этого года. В птичьем дворе Роланда их пока всего пять. Но в ближайшее время в семействе ожидается пополнение.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

"Самые козырные – наши абхазские голуби. Их всего 20 штук выведено. Пять – у меня, пять – у селекционера, остальные у моего товарища в Новороссийске. Эти голуби очень красивые, белого цвета, с черным или коричневым хвостом. А по характеру они очень резвые", – расплывается в улыбке Роланд.
© Sputnik / Томас Тхайцук Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц
Разводчик голубей Роланд Гамгия - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Голубей Роланд не продает и не сдает в аренду. Хотя многие просят, чтобы выпустить в день свадьбы. Отказать молодоженам зачастую не получается.
"Я им дарю в день свадьбы. Но все мои голуби окольцованы, на бирках указан мой номер телефона. Когда мои знакомые видят красивых птиц, они звонят мне, мы ловим голубей и возвращаем домой", – поясняет Гамгия.

Неприхотливые птицы

Как отмечает Роланд, голубеводство для него – своего рода психотерапия. Придешь после рабочего дня, начинаешь заниматься птицами, и на душе сразу спокойнее.
Кормят пернатых два раза в день. Голуби, как отмечает Гамгия, существа неприхотливые.
"В неделю раз ванночки ставлю, чтобы они могли искупаться. Но держу их, в основном, в вольерах. Не всех выпускаю на выгул, потому что здесь много ястребов, которые прилетают сюда, как в ресторан. Раньше за сезон почти сто голубей ястребы уносили", – поясняет Гамгия.
Илона Воуба и ее стрелковый клуб Сбивающий звезды - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2023
В Абхазии
Лучное дело Илоны Воуба: как стрельба стала для психолога лучшей медитацией
1 февраля, 15:55
У Роланда есть помощники. Это и члены семьи, и друзья, и соседи. Одни ухаживают за птицами, другие помогают с кормом или лекарствами.
"Несколько лет назад благодаря голубям появился у меня уникальный товарищ. После того как произошел пожар в голубятне, со мной связался один турецкий осетин по имени Дженгиз Чепер. Он орнитолог. Уже почти три года дружим, хоть и не можем общаться друг с другом без переводчика. Дженгиз мне помогает, привозит разные породы голубей, помогает лекарствами. Недавно он переехал в Абхазию, теперь практически через день приезжает в голубятню", – рассказывает Роланд.
© Sputnik / Томас Тхайцук Разводчик голубей Роланд Гамгия
Разводчик голубей Роланд Гамгия - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук

Символ мира ко Дню Победы

Голубеводство в Абхазии – экзотическое занятие. Но Роланд Гамгия намерен изменить ситуацию. Он договорился с Министерством просвещения республики о том, чтобы построить домики для птиц при Сухумском и Очамчырском школах-интернатах.
"Я обратился к министру просвещения, чтобы мы построили голубятню в Сухумском интернате в память о детях, которые сгорели в вертолете. Министр дал добро. Это будет сделано в память о жертвах Латской трагедии. В Сухуме планируем построить голубятню до Дня Победы", – поделился планами Гамгия.
Мечта Роланда – создать в поселке Мачара птичий двор, в котором будут представлены все виды голубей.
Сестры Гварамия из села Тхина - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2022
В Абхазии
Хозяйка большого двора: как Сулико из Тхины сохранила отчий дом
2 июля 2022, 11:45
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0