Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц

О том, как зародилась любовь к птицам, и как Роланд вместе с заводчиками из Новороссийска вывел породу абхазских голубей, читайте в материале Sputnik.Sputnik– Я много времени трачу на голубей, семья даже обижается иногда, что здесь больше времени провожу, прям, как в фильме "Любовь и голуби", – широко улыбается Роланд и кивком приглашает к одному из вольеров.Роланд ловко вылавливает двух голубей и протягивает мне. Традиция такая – все, кто приходит на птичий двор, должны выпустить пернатых и загадать желание.Крашеные голубиРоланд Гамгия более 20 лет работает в администрации Сухума. Дважды он был избран в Сухумское городское Собрание. Но главное его хобби – разводить голубей.Любовь к пернатым у Роланда Гамгия началась более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством, но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц.Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных "дикарей". Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птиц. За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.Голубятня сперва находилась на чердаке многоэтажного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда. Тогда он выкупил участок в селе Мачара, где и построил дом для любимых птиц.Возрождение из пеплаПять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц, ни один голубь не выжил. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар."Перед тем как произошел пожар, мне приснился сон, который я не раз видел во время Отечественной войны народа Абхазии. После того, как произошла Латская трагедия, я постоянно видел один и тот же сон – как в вертолете горят дети. И перед пожаром этот сон повторился. В ту же ночь сгорели все голуби. Два месяца я сильно переживал из-за этого. Затем я встретил одного старика, который сказал мне: "Роланд, не переживай, твои голуби улетели к тем детям". Его слова меня успокоили и придали мне сил. После этого я снова стал собирать коллекцию. Сегодня у меня более 200 голубей 15 разных пород", – рассказывает Гамгия.Есть среди них и необычный экземпляр – абхазский голубь. Эта порода была выращена в Новороссийске специально по заказу Роланда. Вывести новый вид птицы было непросто, на это ушло целых 15 лет.Абхазские голуби приехали домой только в начале этого года. В птичьем дворе Роланда их пока всего пять. Но в ближайшее время в семействе ожидается пополнение."Самые козырные – наши абхазские голуби. Их всего 20 штук выведено. Пять – у меня, пять – у селекционера, остальные у моего товарища в Новороссийске. Эти голуби очень красивые, белого цвета, с черным или коричневым хвостом. А по характеру они очень резвые", – расплывается в улыбке Роланд.Голубей Роланд не продает и не сдает в аренду. Хотя многие просят, чтобы выпустить в день свадьбы. Отказать молодоженам зачастую не получается."Я им дарю в день свадьбы. Но все мои голуби окольцованы, на бирках указан мой номер телефона. Когда мои знакомые видят красивых птиц, они звонят мне, мы ловим голубей и возвращаем домой", – поясняет Гамгия.Неприхотливые птицыКак отмечает Роланд, голубеводство для него – своего рода психотерапия. Придешь после рабочего дня, начинаешь заниматься птицами, и на душе сразу спокойнее.Кормят пернатых два раза в день. Голуби, как отмечает Гамгия, существа неприхотливые."В неделю раз ванночки ставлю, чтобы они могли искупаться. Но держу их, в основном, в вольерах. Не всех выпускаю на выгул, потому что здесь много ястребов, которые прилетают сюда, как в ресторан. Раньше за сезон почти сто голубей ястребы уносили", – поясняет Гамгия.У Роланда есть помощники. Это и члены семьи, и друзья, и соседи. Одни ухаживают за птицами, другие помогают с кормом или лекарствами."Несколько лет назад благодаря голубям появился у меня уникальный товарищ. После того как произошел пожар в голубятне, со мной связался один турецкий осетин по имени Дженгиз Чепер. Он орнитолог. Уже почти три года дружим, хоть и не можем общаться друг с другом без переводчика. Дженгиз мне помогает, привозит разные породы голубей, помогает лекарствами. Недавно он переехал в Абхазию, теперь практически через день приезжает в голубятню", – рассказывает Роланд.Символ мира ко Дню ПобедыГолубеводство в Абхазии – экзотическое занятие. Но Роланд Гамгия намерен изменить ситуацию. Он договорился с Министерством просвещения республики о том, чтобы построить домики для птиц при Сухумском и Очамчырском школах-интернатах."Я обратился к министру просвещения, чтобы мы построили голубятню в Сухумском интернате в память о детях, которые сгорели в вертолете. Министр дал добро. Это будет сделано в память о жертвах Латской трагедии. В Сухуме планируем построить голубятню до Дня Победы", – поделился планами Гамгия.Мечта Роланда – создать в поселке Мачара птичий двор, в котором будут представлены все виды голубей.
Недалеко от Сухума, в поселке Мачара на опушке леса расположилась голубятня Роланда Гамгия. Житель столицы уже более 30 лет разводит пернатых, и делает это, как он сам отмечает, исключительно для души.
О том, как зародилась любовь к птицам, и как Роланд вместе с заводчиками из Новороссийска вывел породу абхазских голубей, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
– Я много времени трачу на голубей, семья даже обижается иногда, что здесь больше времени провожу, прям, как в фильме "Любовь и голуби", – широко улыбается Роланд и кивком приглашает к одному из вольеров.
Роланд ловко вылавливает двух голубей и протягивает мне. Традиция такая – все, кто приходит на птичий двор, должны выпустить пернатых и загадать желание.
Роланд Гамгия более 20 лет работает в администрации Сухума. Дважды он был избран в Сухумское городское Собрание. Но главное его хобби – разводить голубей.
Любовь к пернатым у Роланда Гамгия началась более 30 лет назад. Тогда, будучи еще юношей, Роланд увлекался художественным искусством, но вместо того, чтобы писать картины, он разукрашивал птиц.
"Когда нас отправляли рисовать пейзажи, я выходил на набережную, ловил голубей и раскрашивал их под попугаев. В городе все знали, что это птицы Роланда", – вспоминает он.
Тогда-то Гамгия и стал разводить пернатых. Начинал он с обычных "дикарей". Со временем коллекция стала пополняться. Сначала друг подарил голубей-павлинов с роскошным оперением, затем Роланд и сам стал покупать новые породы птиц. За десятки лет Роланд собрал до 30 видов голубей.
Голубятня сперва находилась на чердаке многоэтажного дома в Сухуме. Но не всем жильцам нравилось такое соседство, да и члены семьи не одобряли хобби Роланда. Тогда он выкупил участок в селе Мачара, где и построил дом для любимых птиц.
Пять лет назад в голубятне произошел пожар. Тогда сгорело более 500 птиц, ни один голубь не выжил. Для Роланда Гамгия это был серьезный удар.
"Перед тем как произошел пожар, мне приснился сон, который я не раз видел во время Отечественной войны народа Абхазии. После того, как произошла Латская трагедия, я постоянно видел один и тот же сон – как в вертолете горят дети. И перед пожаром этот сон повторился. В ту же ночь сгорели все голуби. Два месяца я сильно переживал из-за этого. Затем я встретил одного старика, который сказал мне: "Роланд, не переживай, твои голуби улетели к тем детям". Его слова меня успокоили и придали мне сил. После этого я снова стал собирать коллекцию. Сегодня у меня более 200 голубей 15 разных пород", – рассказывает Гамгия.
Есть среди них и необычный экземпляр – абхазский голубь. Эта порода была выращена в Новороссийске специально по заказу Роланда. Вывести новый вид птицы было непросто, на это ушло целых 15 лет.
Абхазские голуби приехали домой только в начале этого года. В птичьем дворе Роланда их пока всего пять. Но в ближайшее время в семействе ожидается пополнение.
Любовь и голуби: как сухумчанин Роланд Гамгия стал разводить птиц
"Самые козырные – наши абхазские голуби. Их всего 20 штук выведено. Пять – у меня, пять – у селекционера, остальные у моего товарища в Новороссийске. Эти голуби очень красивые, белого цвета, с черным или коричневым хвостом. А по характеру они очень резвые", – расплывается в улыбке Роланд.
Голубей Роланд не продает и не сдает в аренду. Хотя многие просят, чтобы выпустить в день свадьбы. Отказать молодоженам зачастую не получается.
"Я им дарю в день свадьбы. Но все мои голуби окольцованы, на бирках указан мой номер телефона. Когда мои знакомые видят красивых птиц, они звонят мне, мы ловим голубей и возвращаем домой", – поясняет Гамгия.
Неприхотливые птицы
Как отмечает Роланд, голубеводство для него – своего рода психотерапия. Придешь после рабочего дня, начинаешь заниматься птицами, и на душе сразу спокойнее.
Кормят пернатых два раза в день. Голуби, как отмечает Гамгия, существа неприхотливые.
"В неделю раз ванночки ставлю, чтобы они могли искупаться. Но держу их, в основном, в вольерах. Не всех выпускаю на выгул, потому что здесь много ястребов, которые прилетают сюда, как в ресторан. Раньше за сезон почти сто голубей ястребы уносили", – поясняет Гамгия.
У Роланда есть помощники. Это и члены семьи, и друзья, и соседи. Одни ухаживают за птицами, другие помогают с кормом или лекарствами.
"Несколько лет назад благодаря голубям появился у меня уникальный товарищ. После того как произошел пожар в голубятне, со мной связался один турецкий осетин по имени Дженгиз Чепер. Он орнитолог. Уже почти три года дружим, хоть и не можем общаться друг с другом без переводчика. Дженгиз мне помогает, привозит разные породы голубей, помогает лекарствами. Недавно он переехал в Абхазию, теперь практически через день приезжает в голубятню", – рассказывает Роланд.
Голубеводство в Абхазии – экзотическое занятие. Но Роланд Гамгия намерен изменить ситуацию. Он договорился с Министерством просвещения республики о том, чтобы построить домики для птиц при Сухумском и Очамчырском школах-интернатах.
"Я обратился к министру просвещения, чтобы мы построили голубятню в Сухумском интернате в память о детях, которые сгорели в вертолете. Министр дал добро. Это будет сделано в память о жертвах Латской трагедии. В Сухуме планируем построить голубятню до Дня Победы", – поделился планами Гамгия.
Мечта Роланда – создать в поселке Мачара птичий двор, в котором будут представлены все виды голубей.