https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/grafik-otklyucheniya-sveta-v-nekotorykh-rayonakh-abkhazii-byl-skorrektirovan-1043963060.html

График отключения света в некоторых районах Абхазии был скорректирован

График отключения света в некоторых районах Абхазии был скорректирован

Новый график отключений был введен в полночь, 4 февраля. По нему у абонентов, получающих электричество из России, света нет три часа в сутки. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T12:31+0300

2023-02-05T12:31+0300

2023-02-05T12:31+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

новости

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. График отключения электричества для абонентов, питающихся от перетока из России, был изменен, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго"."Для равномерного распределения нагрузок в энергосистеме Абхазии, время ограничений в графике от 4 февраля 2023 года скорректировано", - говорится в сообщении.Новый график, по которому абонентам, питающимся перетоком из России, свет отключают на три часа в сутки, был введен в полночь, 4 февраля. Для абонентов ИнгурГЭС ограничения до семи часов остались в силе.После введения нового графика нагрузка на сети резко возросла из-за незаконного подключения оборудования для майнинга криптовалют. "Черноморэнерго" заявило, что в случае, если нагрузка не снизится, российский переток будет прекращен, и ограничения до пяти часов сутки будут введены вновь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/chernomorenergo-zayavilo-chto-mayning-mozhet-privesti-k-pyatichasovym-otklyucheniyam-sveta-1043956847.html

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