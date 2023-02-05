https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-6-fevralya-1043964765.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного фронта. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T17:27+0300

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2023-02-05T17:27+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. В понедельник, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временам возможен дождь разной интенсивности, в предгорьях снег с дождем, в горах снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°Сдо + 3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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