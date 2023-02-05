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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного фронта. 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T17:27+0300
2023-02-05T17:27+0300
2023-02-05T17:27+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. В понедельник, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временам возможен дождь разной интенсивности, в предгорьях снег с дождем, в горах снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°Сдо + 3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного фронта.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik. В понедельник, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временам возможен дождь разной интенсивности, в предгорьях снег с дождем, в горах снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°Сдо + 3°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.