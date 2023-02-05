https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/sklad-ukrainskikh-boepripasov-unichtozhili-rossiyskie-voyska-v-ugledare-1043966760.html

Склад украинских боеприпасов уничтожили российские войска в Угледаре

Склад украинских боеприпасов уничтожили российские войска в Угледаре

За сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля... 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T18:18+0300

2023-02-05T18:18+0300

2023-02-05T18:18+0300

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Угледара, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.На Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.На Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30.На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.Ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 111-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.

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