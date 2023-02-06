https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/glava-mid-abkhazii-obratilsya-k-zapadnym-stranam-my-zastavim-nas-uvazhat--1043991759.html

Глава МИД Абхазии обратился к западным странам: мы заставим нас уважать

Глава МИД Абхазии обратился к западным странам: мы заставим нас уважать

В МИД Абхазии состоялось совещание главы ведомства с руководством Службы госбезопасности. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T20:29+0300

2023-02-06T20:29+0300

2023-02-06T20:29+0300

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Ни одна из западных стран не признала суверенитет Абхазии за всю историю существования государства, но республика заставит себя уважать и считаться с собой, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба по итогам совещания с СГБ. Он напомнил, что из числа членов ООН Абхазию признали Россия, Сирия, Венесуэла, малые страны тихоокеанского региона."Многолетнее общение с западниками привело к нулевому результату, к нам годами приезжают заштатные европейские чиновники, пытаются манипулировать нами в надежде на то, что мы с улыбкой будем потакать их планам. Мы заставим нас уважать и вы обязательно будете считаться с нами, даже если вы этого не хотите", - отметил министр.Ардзинба подчеркнул, что в последние десятилетия западные страны развивают фарисейскую деятельность по всему миру, оказывают якобы гуманитарную помощь в различных странах, как в свое время было на Украине. А затем развязывают вооруженные конфликты, до основания разрушают государственность, захватывают ресурсы, ставят на колени и подчиняют своей диктаторской воле целые народы. Инал Ардзинба отметил, что главный рецепт благополучия республики - экономическая интеграция, кооперация, инвестиции, создание рабочих мест."Нам нужно развивать отношения с Россией, Белоруссией, странами, которые готовы выстраивать взаимоуважительные отношения. Это не просто партнеры, это братские народы, с которыми нам нужно строить благополучное, безопасное будущее. Будущее во взаимопомощи и взаимовыручке", - добавил Ардзинба. По его словам, в результате усилий президента Абхазии согласовываются крупные инфраструктурные проекты, которые будут реализовываться совместно с российскими и белорусскими партнерами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/inal-ardzinba-prokommentiroval-politiku-zapada-v-otnoshenii-abkhazii-1043909722.html

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