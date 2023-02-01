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Инал Ардзинба прокомментировал политику Запада в отношении Абхазии
Инал Ардзинба прокомментировал политику Запада в отношении Абхазии
Манипуляции и политика двойных стандартов в отношении республики проявляется, в том числе, в одностороннем пересмотре параметров Женевских дискуссий. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T20:18+0300
2023-02-01T20:18+0300
2023-02-01T20:18+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Абхазия сталкивается с политикой двойных стандартов коллективного Запада, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба. "Политика двойных стандартов Запада проявляется и на территории Абхазии, когда представители международных НПО и примкнувшие к ним некоторые соратники заявляют о важности политики деизоляции. Следовательно, о деизоляции нам рассказывают люди, которые получают средства от тех, кто нас изолирует", - сказал Sputnik министр.Он подчеркнул, что Абхазия готова к открытому и взаимоуважительному диалогу, но подобного отношения не примет.В том числе, добавил Ардзинба, эта политика выражается в отношении Запада к Женевским дискуссиям. Министр уточнил, что решение об отмене встречи с сопредседателями, которые должны были приехать в Абхазию, стало "следствием множественных несогласованных действий по переносу даты и пересмотру других параметров дискуссий"."Если нас уважают, подлинно интересуются нашим мнением, уважают мнение наших российских и юго-осетинских братьев, то мы всегда готовы к диалогу любого уровня. Мы не хотим принимать участие в "Женевском монологе", - заявил Ардзинба и уточнил, что евробюрократы делают то, что им говорит Вашингтон.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakharova-prokommentirovala-otmenu-ocherednogo-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1043884961.html
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абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба
Инал Ардзинба прокомментировал политику Запада в отношении Абхазии
Манипуляции и политика двойных стандартов в отношении республики проявляется, в том числе, в одностороннем пересмотре параметров Женевских дискуссий.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Абхазия сталкивается с политикой двойных стандартов коллективного Запада, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
"Политика двойных стандартов Запада проявляется и на территории Абхазии, когда представители международных НПО и примкнувшие к ним некоторые соратники заявляют о важности политики деизоляции. Следовательно, о деизоляции нам рассказывают люди, которые получают средства от тех, кто нас изолирует", - сказал Sputnik министр.
Он подчеркнул, что Абхазия готова к открытому и взаимоуважительному диалогу, но подобного отношения не примет.
В том числе, добавил Ардзинба, эта политика выражается в отношении Запада к Женевским дискуссиям. Министр уточнил, что решение об отмене встречи с сопредседателями, которые должны были приехать в Абхазию, стало "следствием множественных несогласованных действий по переносу даты и пересмотру других параметров дискуссий".
"Если нас уважают, подлинно интересуются нашим мнением, уважают мнение наших российских и юго-осетинских братьев, то мы всегда готовы к диалогу любого уровня. Мы не хотим принимать участие в "Женевском монологе", - заявил Ардзинба и уточнил, что евробюрократы делают то, что им говорит Вашингтон.