https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/manane-gurguliya-prisvoeno-pochetnoe-zvanie-zasluzhennyy-zhurnalist-respubliki-abkhaziya-1043992187.html

Манане Гургулия присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"

Манане Гургулия присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"

Главред "Апсныпресс" 6 февраля отмечает свой день рождения. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T17:40+0300

2023-02-06T17:40+0300

2023-02-06T20:42+0300

в абхазии

журналистика

абхазия

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Главному редактору информагентства "Апсныпресс" Манане Гургулия за заслуги в области журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия".Манана Гургулия родилась 6 февраля 1957 года в Очамчыре. В 1979 году окончила философский факультет Ростовского государственного университета. С 1979 по 2002 годы преподавала на кафедре философии Абхазского госуниверситета.С мая 1993 по март 1995 года Гургулия работала референтом, а затем начальником информационно-аналитического отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.С 1995 по 2003 годы занимала должность заместителя директора Государственного информагентства "Апсныпресс". С июня 2003 по октябрь 2014 года возглавляла агентство.В 2020 году премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабмина о назначении директора Республиканского государственного учреждения "Апсныпресс". Этот пост вновь заняла Манана Гургулия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/uchitel-i-professional-kollegi-podelilis-vospominaniyami-o-manane-gurguliya-1037451077.html

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