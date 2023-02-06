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Манане Гургулия присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"
Манане Гургулия присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"
Главред "Апсныпресс" 6 февраля отмечает свой день рождения. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T17:40+0300
2023-02-06T17:40+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Главному редактору информагентства "Апсныпресс" Манане Гургулия за заслуги в области журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия".Манана Гургулия родилась 6 февраля 1957 года в Очамчыре. В 1979 году окончила философский факультет Ростовского государственного университета. С 1979 по 2002 годы преподавала на кафедре философии Абхазского госуниверситета.С мая 1993 по март 1995 года Гургулия работала референтом, а затем начальником информационно-аналитического отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.С 1995 по 2003 годы занимала должность заместителя директора Государственного информагентства "Апсныпресс". С июня 2003 по октябрь 2014 года возглавляла агентство.В 2020 году премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабмина о назначении директора Республиканского государственного учреждения "Апсныпресс". Этот пост вновь заняла Манана Гургулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/uchitel-i-professional-kollegi-podelilis-vospominaniyami-o-manane-gurguliya-1037451077.html
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журналистика, абхазия
Манане Гургулия присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"
17:40 06.02.2023 (обновлено: 20:42 06.02.2023)
Главред "Апсныпресс" 6 февраля отмечает свой день рождения.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Главному редактору информагентства "Апсныпресс" Манане Гургулия за заслуги в области журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия".
Манана Гургулия родилась 6 февраля 1957 года в Очамчыре. В 1979 году окончила философский факультет Ростовского государственного университета. С 1979 по 2002 годы преподавала на кафедре философии Абхазского госуниверситета.
С мая 1993 по март 1995 года Гургулия работала референтом, а затем начальником информационно-аналитического отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.
С 1995 по 2003 годы занимала должность заместителя директора Государственного информагентства "Апсныпресс". С июня 2003 по октябрь 2014 года возглавляла агентство.
В 2020 году премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабмина о назначении директора Республиканского государственного учреждения "Апсныпресс". Этот пост вновь заняла Манана Гургулия.