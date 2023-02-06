https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mvd-abkhazii-budet-provodit-ezhednevnye-reydy-po-vyyavleniyu-mayning-ferm-1043991323.html
МВД Абхазии будет проводить ежедневные рейды по выявлению майнинг-ферм
МВД Абхазии будет проводить ежедневные рейды по выявлению майнинг-ферм
МВД и СГБ поручено изымать незаконно подключенные аппараты. Изъятое оборудование проверят в Таможенном комитете и если информации о происхождении и ввозе не... 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T18:55+0300
2023-02-06T18:55+0300
2023-02-06T20:04+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033163296_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_60b321febb755cb0f989f7829a2e3d85.jpg
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Сотрудники центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел МВД продолжат ежедневно проводить рейды по выявлению незаконных подключений к электросетям для добычи криптовалюты.В ведомстве отметили, что будут мониторить деятельность организаций и лиц, оказывающих услуги поставки и сервисного сопровождения аппаратов для добычи криптовалют, чтобы пресечь их ввоз на территории Абхазии.Кроме того, в ведомстве напоминают о горячей линии, на которую можно обращаться с информацией о незаконной майнинговой деятельности: +7 (940) 920-20-95.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033163296_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c4305515874b1844385c5099748d828c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, абхазия, мвд абхазии
майнинг в абхазии, абхазия, мвд абхазии
МВД Абхазии будет проводить ежедневные рейды по выявлению майнинг-ферм
18:55 06.02.2023 (обновлено: 20:04 06.02.2023)
МВД и СГБ поручено изымать незаконно подключенные аппараты. Изъятое оборудование проверят в Таможенном комитете и если информации о происхождении и ввозе не будет, то его конфискуют.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Сотрудники центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел МВД продолжат ежедневно проводить рейды по выявлению незаконных подключений к электросетям для добычи криптовалюты.
Правоохранители также продолжают контролировать ранее отключенные майнинг-фермы.
В ведомстве отметили, что будут мониторить деятельность организаций и лиц, оказывающих услуги поставки и сервисного сопровождения аппаратов для добычи криптовалют, чтобы пресечь их ввоз на территории Абхазии.
Кроме того, в ведомстве напоминают о горячей линии, на которую можно обращаться с информацией о незаконной майнинговой деятельности: +7 (940) 920-20-95.