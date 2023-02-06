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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mvd-abkhazii-budet-provodit-ezhednevnye-reydy-po-vyyavleniyu-mayning-ferm-1043991323.html
МВД Абхазии будет проводить ежедневные рейды по выявлению майнинг-ферм
МВД Абхазии будет проводить ежедневные рейды по выявлению майнинг-ферм
МВД и СГБ поручено изымать незаконно подключенные аппараты. Изъятое оборудование проверят в Таможенном комитете и если информации о происхождении и ввозе не... 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T18:55+0300
2023-02-06T20:04+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
мвд абхазии
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Сотрудники центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел МВД продолжат ежедневно проводить рейды по выявлению незаконных подключений к электросетям для добычи криптовалюты.В ведомстве отметили, что будут мониторить деятельность организаций и лиц, оказывающих услуги поставки и сервисного сопровождения аппаратов для добычи криптовалют, чтобы пресечь их ввоз на территории Абхазии.Кроме того, в ведомстве напоминают о горячей линии, на которую можно обращаться с информацией о незаконной майнинговой деятельности: +7 (940) 920-20-95.
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майнинг в абхазии, абхазия, мвд абхазии
майнинг в абхазии, абхазия, мвд абхазии

МВД Абхазии будет проводить ежедневные рейды по выявлению майнинг-ферм

18:55 06.02.2023 (обновлено: 20:04 06.02.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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МВД и СГБ поручено изымать незаконно подключенные аппараты. Изъятое оборудование проверят в Таможенном комитете и если информации о происхождении и ввозе не будет, то его конфискуют.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Сотрудники центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел МВД продолжат ежедневно проводить рейды по выявлению незаконных подключений к электросетям для добычи криптовалюты.
Правоохранители также продолжают контролировать ранее отключенные майнинг-фермы.
В ведомстве отметили, что будут мониторить деятельность организаций и лиц, оказывающих услуги поставки и сервисного сопровождения аппаратов для добычи криптовалют, чтобы пресечь их ввоз на территории Абхазии.
Кроме того, в ведомстве напоминают о горячей линии, на которую можно обращаться с информацией о незаконной майнинговой деятельности: +7 (940) 920-20-95.
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