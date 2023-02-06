https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/pereboi-so-svetom-kak-otklyucheniya-elektrichestva-v-abkhazii-vliyayut-na-rabotu-predpriyatiy-1043980478.html

Перебои со светом: как отключения электричества в Абхазии влияют на работу предприятий

Перебои со светом: как отключения электричества в Абхазии влияют на работу предприятий

В Абхазии действует график веерных отключений электроэнергии. График отключений распространяется на всю республику. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T16:45+0300

2023-02-06T16:45+0300

2023-02-06T16:45+0300

абхазия

энергетическая отрасль абхазии

общество

электроэнергия

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Как отключения света влияют на работу предприятий, читайте материале Sputnik.Sputnik Директор Драндского хлебозавода Кесоу Чачхалия в интервью радио Sputnik рассказал, как влияют отключения электроэнергии на работу предприятия. Что касается хлебозавода в Дранде, то он оснащен дизельным генератором, но расходы на топливо для его работы большие, отмечает Чачхалия. "Дизельное топливо очень дорогое, если говорить об экономике нашей деятельности, то изготавливать хлеб с помощью дизельного генератора невыгодно. Литр обходится в 65 рублей", – подчеркнул замдиректора хлебозавода. Хлебозавод, в частности, обеспечивает продукцией военных, сотрудников МВД. Проблемы с электричеством могут привести к проблемам с производством хлеба, говорит Чачхалия. Проблема усугубляется тем, что помимо графика отключений электроэнергии, случаются незапланированные аварийные отключения. На изготовление хлеба уходит до трех с половиной часов, в течение часа расходуется до 40 литров дизельного топлива, рассказал он. На Драндском хлебозаводе производят 18 видов продукции, заметил Чачхалия. Даур Когония руководит птицефабрикой в Гулрыпшском районе. Свой бизнес Даур открыл с другом самостоятельно, но когда справляться стало сложно, предприниматели обратились к государству. "Мы получили поддержку государства – нам выделили средства по программе поддержки сельского хозяйства. В прошлом году мы начали работать", – рассказал предприниматель. На птицефабрике работают десять человек, все они местные жители. Минсельхоз помог бизнесменам приобрести дизельный генератор. "Конечно, нужно покупать топливо для генератора, но мы не можем остановить работу", – заметил Когония. Несмотря на то, что перебои с электричеством бьют по карману, останавливать работу в хозяйстве не планируют. На птицефабрике, которая работает с августа прошлого года, выращивают кур, уток, индеек, в дальнейшем будут выращивать и перепелов. Продукция пользуется популярностью, многие люди покупают птиц, и количество обращений не сокращается, подчеркнул Когония.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/grafik-otklyucheniya-sveta-v-nekotorykh-rayonakh-abkhazii-byl-skorrektirovan-1043963060.html

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