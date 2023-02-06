https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/pereboi-so-svetom-kak-otklyucheniya-elektrichestva-v-abkhazii-vliyayut-na-rabotu-predpriyatiy-1043980478.html
Перебои со светом: как отключения электричества в Абхазии влияют на работу предприятий
Перебои со светом: как отключения электричества в Абхазии влияют на работу предприятий
В Абхазии действует график веерных отключений электроэнергии. График отключений распространяется на всю республику. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T16:45+0300
2023-02-06T16:45+0300
2023-02-06T16:45+0300
абхазия
энергетическая отрасль абхазии
общество
электроэнергия
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Как отключения света влияют на работу предприятий, читайте материале Sputnik.Sputnik Директор Драндского хлебозавода Кесоу Чачхалия в интервью радио Sputnik рассказал, как влияют отключения электроэнергии на работу предприятия. Что касается хлебозавода в Дранде, то он оснащен дизельным генератором, но расходы на топливо для его работы большие, отмечает Чачхалия. "Дизельное топливо очень дорогое, если говорить об экономике нашей деятельности, то изготавливать хлеб с помощью дизельного генератора невыгодно. Литр обходится в 65 рублей", – подчеркнул замдиректора хлебозавода. Хлебозавод, в частности, обеспечивает продукцией военных, сотрудников МВД. Проблемы с электричеством могут привести к проблемам с производством хлеба, говорит Чачхалия. Проблема усугубляется тем, что помимо графика отключений электроэнергии, случаются незапланированные аварийные отключения. На изготовление хлеба уходит до трех с половиной часов, в течение часа расходуется до 40 литров дизельного топлива, рассказал он. На Драндском хлебозаводе производят 18 видов продукции, заметил Чачхалия. Даур Когония руководит птицефабрикой в Гулрыпшском районе. Свой бизнес Даур открыл с другом самостоятельно, но когда справляться стало сложно, предприниматели обратились к государству. "Мы получили поддержку государства – нам выделили средства по программе поддержки сельского хозяйства. В прошлом году мы начали работать", – рассказал предприниматель. На птицефабрике работают десять человек, все они местные жители. Минсельхоз помог бизнесменам приобрести дизельный генератор. "Конечно, нужно покупать топливо для генератора, но мы не можем остановить работу", – заметил Когония. Несмотря на то, что перебои с электричеством бьют по карману, останавливать работу в хозяйстве не планируют. На птицефабрике, которая работает с августа прошлого года, выращивают кур, уток, индеек, в дальнейшем будут выращивать и перепелов. Продукция пользуется популярностью, многие люди покупают птиц, и количество обращений не сокращается, подчеркнул Когония.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/grafik-otklyucheniya-sveta-v-nekotorykh-rayonakh-abkhazii-byl-skorrektirovan-1043963060.html
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абхазия, общество, электроэнергия
абхазия, общество, электроэнергия
Перебои со светом: как отключения электричества в Абхазии влияют на работу предприятий
В Абхазии действует график веерных отключений электроэнергии. График отключений распространяется на всю республику.
Как отключения света влияют на работу предприятий, читайте материале Sputnik.
Директор Драндского хлебозавода Кесоу Чачхалия в интервью радио Sputnik рассказал, как влияют отключения электроэнергии на работу предприятия.
"Если отключения света продолжатся, небольшие пекарни не смогут работать, потому что подстраиваться под график отключений будет сложно. Изготовление хлеба имеет свой технологический процесс, который нельзя нарушать", – говорит он.
Что касается хлебозавода в Дранде, то он оснащен дизельным генератором, но расходы на топливо для его работы большие, отмечает Чачхалия.
"Дизельное топливо очень дорогое, если говорить об экономике нашей деятельности, то изготавливать хлеб с помощью дизельного генератора невыгодно. Литр обходится в 65 рублей", – подчеркнул замдиректора хлебозавода.
Хлебозавод, в частности, обеспечивает продукцией военных, сотрудников МВД. Проблемы с электричеством могут привести к проблемам с производством хлеба, говорит Чачхалия.
"Работать при существующем графике отключений очень сложно, практически невозможно, поэтому мы включаем дизельный генератор. Нам очень тяжело работать, мы должны продолжать свою деятельность – обеспечивать людей хлебом, платить зарплаты сотрудникам", – сказал Кесоу Чачхалия.
Проблема усугубляется тем, что помимо графика отключений электроэнергии, случаются незапланированные аварийные отключения. На изготовление хлеба уходит до трех с половиной часов, в течение часа расходуется до 40 литров дизельного топлива, рассказал он. На Драндском хлебозаводе производят 18 видов продукции, заметил Чачхалия.
Даур Когония руководит птицефабрикой в Гулрыпшском районе. Свой бизнес Даур открыл с другом самостоятельно, но когда справляться стало сложно, предприниматели обратились к государству.
"Мы получили поддержку государства – нам выделили средства по программе поддержки сельского хозяйства. В прошлом году мы начали работать", – рассказал предприниматель.
На птицефабрике работают десять человек, все они местные жители. Минсельхоз помог бизнесменам приобрести дизельный генератор.
"Конечно, нужно покупать топливо для генератора, но мы не можем остановить работу", – заметил Когония.
Несмотря на то, что перебои с электричеством бьют по карману, останавливать работу в хозяйстве не планируют. На птицефабрике, которая работает с августа прошлого года, выращивают кур, уток, индеек, в дальнейшем будут выращивать и перепелов. Продукция пользуется популярностью, многие люди покупают птиц, и количество обращений не сокращается, подчеркнул Когония.