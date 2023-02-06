https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-fevralya-1043982313.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в тыловой части южного циклона. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T16:10+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Во вторник, 7 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом разной интенсивности, местами переходящий в снег, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии