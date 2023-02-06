https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/sozdan-respublikanskiy-shtab-po-borbe-s-nezakonnoy-dobychey-kriptovalyut-1043991561.html

Создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют

Создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют

Штаб создан в целях координации деятельности органов исполнителrьной власти по борьбе с незаконной добычей криптовалют. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T19:50+0300

2023-02-06T19:50+0300

2023-02-06T20:17+0300

энергетическая отрасль абхазии

майнинг в абхазии

экономика

абхазия

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют, сообщается на сайте главы государства. Штаб возглавил премьер-министр Александр Анкваб. В состав штаба вошли: Согласно докладу вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, показатель потребления электричества в республике составляет около 10 миллионов кВт⋅ч, и объема электроэнергии из России может не хватить не только на зиму и весну, но и на осенне-зимний период. Основная причина повышенного потребления электроэнергии - добыча криптовалют.

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