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Создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют
Создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют
Штаб создан в целях координации деятельности органов исполнителrьной власти по борьбе с незаконной добычей криптовалют. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T19:50+0300
2023-02-06T19:50+0300
2023-02-06T20:17+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
экономика
абхазия
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют, сообщается на сайте главы государства. Штаб возглавил премьер-министр Александр Анкваб. В состав штаба вошли: Согласно докладу вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, показатель потребления электричества в республике составляет около 10 миллионов кВт⋅ч, и объема электроэнергии из России может не хватить не только на зиму и весну, но и на осенне-зимний период. Основная причина повышенного потребления электроэнергии - добыча криптовалют.
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майнинг в абхазии, экономика, абхазия
майнинг в абхазии, экономика, абхазия
Создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют
19:50 06.02.2023 (обновлено: 20:17 06.02.2023)
Штаб создан в целях координации деятельности органов исполнителrьной власти по борьбе с незаконной добычей криптовалют.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания создан Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют, сообщается на сайте главы государства.
Штаб возглавил премьер-министр Александр Анкваб.
Джансух Нанба - руководитель Администрации президента,
Темур Ахиба - первый заместитель председателя Службы государственной безопасности,
Зураб Ашуба – зампредседателя Государственного таможенного комитета,
Рамин Зингишвили – и.о. гендиректора "Черноморэнерго",
Кристина Озган – вице-премьер, министр экономики,
Нарсоу Сангулия – председатель Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору,
Беслан Чкадуа – заместитель министра внутренних дел.
Согласно докладу вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, показатель потребления электричества в республике составляет около 10 миллионов кВт⋅ч, и объема электроэнергии из России может не хватить не только на зиму и весну, но и на осенне-зимний период. Основная причина повышенного потребления электроэнергии - добыча криптовалют.