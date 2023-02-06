https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/v-sgb-abkhazii-nazvali-ugrozoy-gosudarstvennosti-popytki-sozdat-antirossiyskie-nastroeniya-1043992046.html
В СГБ Абхазии назвали угрозой государственности попытки создать антироссийские настроения
В СГБ Абхазии назвали угрозой государственности попытки создать антироссийские настроения
Госслужбы будут принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T20:39+0300
2023-02-06T20:39+0300
2023-02-06T23:11+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Умышленные попытки генерации антироссийских настроений в Абхазии - прямая угроза государственности, заявил глава Службы госбезопасности Роберт Киут.Он подчеркнул, что угрозы исходят от недоброжелателей, которые в последнее время существенно изменили свою тактику борьбы за умы молодого поколения. "В информационном пространстве стали распространятся темы, которые зачастую сопровождаются попытками манипуляции общественного мнения, смысл которых заключается в распространении антироссийской и соответственно деструктивной риторики", - отметил Киут. В СГБ внимательно отслеживают изменения ситуации и наблюдают не самые приятные тенденции.Он подчеркнул, что госслужбы будут принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты."Сейчас предпринимаются любые попытки ослабить позиции России, по сути это элемент информационной войны, который может перерасти в нечто более опасное. Хотелось бы напомнить, что именно Россия является гарантом мира, стабильности, безопасности в Абхазии. А любые спекуляции могут нести в себе угрозу для абхазской государственности", - заключил Киут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/glava-mid-abkhazii-obratilsya-k-zapadnym-stranam-my-zastavim-nas-uvazhat--1043991759.html
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, политика, россия
В СГБ Абхазии назвали угрозой государственности попытки создать антироссийские настроения
20:39 06.02.2023 (обновлено: 23:11 06.02.2023)
Госслужбы будут принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Умышленные попытки генерации антироссийских настроений в Абхазии - прямая угроза государственности, заявил глава Службы госбезопасности Роберт Киут.
Он подчеркнул, что угрозы исходят от недоброжелателей, которые в последнее время существенно изменили свою тактику борьбы за умы молодого поколения.
"В информационном пространстве стали распространятся темы, которые зачастую сопровождаются попытками манипуляции общественного мнения, смысл которых заключается в распространении антироссийской и соответственно деструктивной риторики", - отметил Киут.
В СГБ внимательно отслеживают изменения ситуации и наблюдают не самые приятные тенденции.
"Необходимо отметить, что деструктивные и враждебные силы извне предпринимают попытки использовать якобы существующие в обществе антироссийские настроения. Искусственным образом создается антироссийская повестка с отсылкой на различные этапы абхазо-российских взаимоотношений. Ничего общего с реальностью эти попытки не имеют", - добавил глава СГБ.
Он подчеркнул, что госслужбы будут принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты.
"Сейчас предпринимаются любые попытки ослабить позиции России, по сути это элемент информационной войны, который может перерасти в нечто более опасное. Хотелось бы напомнить, что именно Россия является гарантом мира, стабильности, безопасности в Абхазии. А любые спекуляции могут нести в себе угрозу для абхазской государственности", - заключил Киут.