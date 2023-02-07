Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/kak-rossiya-pomogaet-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-i-turtsii-1044012972.html
Как Россия помогает ликвидировать последствия землетрясения в Сирии и Турции
Как Россия помогает ликвидировать последствия землетрясения в Сирии и Турции
Традиционно Россия первой приходит на помощь соседним странам, пострадавшим от природной стихии или террористической атаки. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T20:25+0300
2023-02-07T20:25+0300
россия
сирия
турция
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043986159_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_69629964b923bf81a178e40ebbce6406.jpg
Александр Хроленко, военный обозревательПрактически сразу после апокалиптического землетрясения в Сирии и Турции военнослужащие Минобороны и МЧС России приступили к спасению пострадавших, разбору завалов и ликвидации последствий – друзья познаются в беде.В Сирии и Турции 6 февраля в результате мощнейшего за 100 лет землетрясения магнитудой до 7,7 балла погибли более 5000 человек, и эти данные не окончательные – многие тысячи людей еще находятся под завалами. Сразу после удара стихии российский президент Владимир Путин предложил сирийскому и турецкому лидерам Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в ликвидации последствий землетрясения. Помощь с благодарностью принята – военнослужащие Минобороны РФ, более 100 специалистов и аэромобильный госпиталь МЧС России приступили к работе в зоне ударов стихии.Сформированы 10 сводных отрядов для разбора завалов и медицинской помощи, к работам привлечено более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Сводные отряды разбирают завалы сразу в нескольких населенных пунктах, и в каждой локации организовано дежурство бригад медицинского отряда специального назначения. Кроме того, в Алеппо, Хаме, Латакии, Джебле, Стаму и Бустан-Эль-Баше действуют шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи (продуктов).Землетрясение не затронуло авиабазу Хмеймим, пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота в Тартусе и другие объекты российской группировки войск (сил) в Сирии. Дежурные расчеты несут службу в штатном режиме. Спасательная и гуманитарная миссия РФ на сирийской земле опирается на развитую инфраструктуру арендованных на 49 лет военных баз Хмеймим и Тартус.Оперативные и эффективные действия России на фоне стихийного бедствия убедительно опровергают распространяемую на Западе дезинформацию о перенапряжении или истощении всех сил и средств Москвы на украинском ТВД.Масштаб спасательных операцийНа юго-востоке Турции за сутки произошло три подземных толчка силой от 7,7 до 5,3 баллов, пострадали около 13,5 млн человек в десяти провинциях, полностью разрушены 5775 зданий. Землетрясение названо крупнейшим с 1939 года, когда магнитуда достигла 7,9 балла, а число погибших превысило 33 тысячи человек. В разборе завалов участвуют 16 тысяч человек. К утру 7 февраля живыми из-под завалов достали 7800 человек. Более 338 тысяч пострадавших от стихии (бездомных) временно разместили в приютах, общежитиях и университетах. Турецкие власти объявили "тревогу четвертого уровня", то есть ситуация требует активного международного содействия. Посильную помощь обещали Евросоюз, Британия, США.Смертоносное землетрясение ощущалось также в Сирии, Ливане, Израиле, Ираке, Грузии и на Кипре. Около 45 стран предложили помощь Турции, и лишь немногие обязались помочь Сирии, на территории которой более всего пострадали провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус. Напомню, Вашингтон разорвал отношения с Дамаском, и взаимодействует лишь с курдской группой "Сирийские демократические силы", известной как "автономное правительство" на северо-востоке САР (там же незаконно присутствуют американские войска, прикрывающие кражу сирийской нефти).Между тем, стало известно о беспрецедентной помощи Израиля "враждебному государству" Сирии – по просьбе России. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил медицинское оборудование и доступ к израильским больницам на севере страны для экстренной медицинской помощи.Сильнейшее землетрясение сопровождается резким похолоданием и штормом. Специалисты Физфака МГУ предупреждают, что афтершоки в зоне соприкосновения тектонических плит могут длиться более полугода. Востоковеды на фоне бедствий в Турции и Сирии вспоминают о Судном дне, который "не наступит, пока не будет множества землетрясений" (аль-Бухари).Мусульмане со всего света пытаются найти успокоение в вере, вспоминают слова пророка Мухаммеда о связи между землетрясениями и райским садом, который не имеет ничего общего с "райским садом" Жозепа Борреля. Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы спасти пострадавших от стихии, ликвидировать последствия разрушений, и отдалить Судный день.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/shoygu-prikazal-voyskam-rossii-v-sirii-pomoch-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-1043991434.html
россия
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043986159_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b2e531ed9fe08f19cb9bd08126e7e035.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, сирия, турция, землетрясение
россия, сирия, турция, землетрясение

Как Россия помогает ликвидировать последствия землетрясения в Сирии и Турции

20:25 07.02.2023
© Foto / из соцсетей Мощное землетрясение в Турции и Сирии
Мощное землетрясение в Турции и Сирии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2023
© Foto / из соцсетей
Подписаться на
НовостиTelegram
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Традиционно Россия первой приходит на помощь соседним странам, пострадавшим от природной стихии или террористической атаки.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Практически сразу после апокалиптического землетрясения в Сирии и Турции военнослужащие Минобороны и МЧС России приступили к спасению пострадавших, разбору завалов и ликвидации последствий – друзья познаются в беде.
В Сирии и Турции 6 февраля в результате мощнейшего за 100 лет землетрясения магнитудой до 7,7 балла погибли более 5000 человек, и эти данные не окончательные – многие тысячи людей еще находятся под завалами. Сразу после удара стихии российский президент Владимир Путин предложил сирийскому и турецкому лидерам Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в ликвидации последствий землетрясения. Помощь с благодарностью принята – военнослужащие Минобороны РФ, более 100 специалистов и аэромобильный госпиталь МЧС России приступили к работе в зоне ударов стихии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу оперативно распорядился помочь пострадавшему населению Сирийской Арабской Республики силами российской группировкой войск – на авиабазе Хмеймим развернуты совместный оперативный штаб для координации действий, мобильная медицинская группа, четыре пункта приема донорской крови.
Сформированы 10 сводных отрядов для разбора завалов и медицинской помощи, к работам привлечено более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Сводные отряды разбирают завалы сразу в нескольких населенных пунктах, и в каждой локации организовано дежурство бригад медицинского отряда специального назначения. Кроме того, в Алеппо, Хаме, Латакии, Джебле, Стаму и Бустан-Эль-Баше действуют шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи (продуктов).
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2023
Шойгу приказал войскам России в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения
Вчера, 19:20
Землетрясение не затронуло авиабазу Хмеймим, пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота в Тартусе и другие объекты российской группировки войск (сил) в Сирии. Дежурные расчеты несут службу в штатном режиме. Спасательная и гуманитарная миссия РФ на сирийской земле опирается на развитую инфраструктуру арендованных на 49 лет военных баз Хмеймим и Тартус.
Оперативные и эффективные действия России на фоне стихийного бедствия убедительно опровергают распространяемую на Западе дезинформацию о перенапряжении или истощении всех сил и средств Москвы на украинском ТВД.

Масштаб спасательных операций

На юго-востоке Турции за сутки произошло три подземных толчка силой от 7,7 до 5,3 баллов, пострадали около 13,5 млн человек в десяти провинциях, полностью разрушены 5775 зданий. Землетрясение названо крупнейшим с 1939 года, когда магнитуда достигла 7,9 балла, а число погибших превысило 33 тысячи человек. В разборе завалов участвуют 16 тысяч человек. К утру 7 февраля живыми из-под завалов достали 7800 человек. Более 338 тысяч пострадавших от стихии (бездомных) временно разместили в приютах, общежитиях и университетах. Турецкие власти объявили "тревогу четвертого уровня", то есть ситуация требует активного международного содействия. Посильную помощь обещали Евросоюз, Британия, США.
Смертоносное землетрясение ощущалось также в Сирии, Ливане, Израиле, Ираке, Грузии и на Кипре. Около 45 стран предложили помощь Турции, и лишь немногие обязались помочь Сирии, на территории которой более всего пострадали провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус.
Издание Washington Post отмечает, что "дипломатическая напряженность с правительством Башара Асада из-за гражданской войны" усложняет оказание иностранной помощи в Сирии. Безупречные действия российских спасателей в зоне бедствия западные СМИ традиционно замалчивают, и все же американский журнал Newsweek замечает: "Пока Россия, Иран и арабские государства помогают пострадавшей от землетрясения Сирии, США обещают не вести переговоры с Асадом".
Напомню, Вашингтон разорвал отношения с Дамаском, и взаимодействует лишь с курдской группой "Сирийские демократические силы", известной как "автономное правительство" на северо-востоке САР (там же незаконно присутствуют американские войска, прикрывающие кражу сирийской нефти).
Между тем, стало известно о беспрецедентной помощи Израиля "враждебному государству" Сирии – по просьбе России. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил медицинское оборудование и доступ к израильским больницам на севере страны для экстренной медицинской помощи.
Сильнейшее землетрясение сопровождается резким похолоданием и штормом. Специалисты Физфака МГУ предупреждают, что афтершоки в зоне соприкосновения тектонических плит могут длиться более полугода. Востоковеды на фоне бедствий в Турции и Сирии вспоминают о Судном дне, который "не наступит, пока не будет множества землетрясений" (аль-Бухари).
Мусульмане со всего света пытаются найти успокоение в вере, вспоминают слова пророка Мухаммеда о связи между землетрясениями и райским садом, который не имеет ничего общего с "райским садом" Жозепа Борреля. Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы спасти пострадавших от стихии, ликвидировать последствия разрушений, и отдалить Судный день.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0