https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/kak-rossiya-pomogaet-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-i-turtsii-1044012972.html

Как Россия помогает ликвидировать последствия землетрясения в Сирии и Турции

Как Россия помогает ликвидировать последствия землетрясения в Сирии и Турции

Традиционно Россия первой приходит на помощь соседним странам, пострадавшим от природной стихии или террористической атаки. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T20:25+0300

2023-02-07T20:25+0300

2023-02-07T20:25+0300

россия

сирия

турция

землетрясение

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Александр Хроленко, военный обозревательПрактически сразу после апокалиптического землетрясения в Сирии и Турции военнослужащие Минобороны и МЧС России приступили к спасению пострадавших, разбору завалов и ликвидации последствий – друзья познаются в беде.В Сирии и Турции 6 февраля в результате мощнейшего за 100 лет землетрясения магнитудой до 7,7 балла погибли более 5000 человек, и эти данные не окончательные – многие тысячи людей еще находятся под завалами. Сразу после удара стихии российский президент Владимир Путин предложил сирийскому и турецкому лидерам Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в ликвидации последствий землетрясения. Помощь с благодарностью принята – военнослужащие Минобороны РФ, более 100 специалистов и аэромобильный госпиталь МЧС России приступили к работе в зоне ударов стихии.Сформированы 10 сводных отрядов для разбора завалов и медицинской помощи, к работам привлечено более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Сводные отряды разбирают завалы сразу в нескольких населенных пунктах, и в каждой локации организовано дежурство бригад медицинского отряда специального назначения. Кроме того, в Алеппо, Хаме, Латакии, Джебле, Стаму и Бустан-Эль-Баше действуют шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи (продуктов).Землетрясение не затронуло авиабазу Хмеймим, пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота в Тартусе и другие объекты российской группировки войск (сил) в Сирии. Дежурные расчеты несут службу в штатном режиме. Спасательная и гуманитарная миссия РФ на сирийской земле опирается на развитую инфраструктуру арендованных на 49 лет военных баз Хмеймим и Тартус.Оперативные и эффективные действия России на фоне стихийного бедствия убедительно опровергают распространяемую на Западе дезинформацию о перенапряжении или истощении всех сил и средств Москвы на украинском ТВД.Масштаб спасательных операцийНа юго-востоке Турции за сутки произошло три подземных толчка силой от 7,7 до 5,3 баллов, пострадали около 13,5 млн человек в десяти провинциях, полностью разрушены 5775 зданий. Землетрясение названо крупнейшим с 1939 года, когда магнитуда достигла 7,9 балла, а число погибших превысило 33 тысячи человек. В разборе завалов участвуют 16 тысяч человек. К утру 7 февраля живыми из-под завалов достали 7800 человек. Более 338 тысяч пострадавших от стихии (бездомных) временно разместили в приютах, общежитиях и университетах. Турецкие власти объявили "тревогу четвертого уровня", то есть ситуация требует активного международного содействия. Посильную помощь обещали Евросоюз, Британия, США.Смертоносное землетрясение ощущалось также в Сирии, Ливане, Израиле, Ираке, Грузии и на Кипре. Около 45 стран предложили помощь Турции, и лишь немногие обязались помочь Сирии, на территории которой более всего пострадали провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус. Напомню, Вашингтон разорвал отношения с Дамаском, и взаимодействует лишь с курдской группой "Сирийские демократические силы", известной как "автономное правительство" на северо-востоке САР (там же незаконно присутствуют американские войска, прикрывающие кражу сирийской нефти).Между тем, стало известно о беспрецедентной помощи Израиля "враждебному государству" Сирии – по просьбе России. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил медицинское оборудование и доступ к израильским больницам на севере страны для экстренной медицинской помощи.Сильнейшее землетрясение сопровождается резким похолоданием и штормом. Специалисты Физфака МГУ предупреждают, что афтершоки в зоне соприкосновения тектонических плит могут длиться более полугода. Востоковеды на фоне бедствий в Турции и Сирии вспоминают о Судном дне, который "не наступит, пока не будет множества землетрясений" (аль-Бухари).Мусульмане со всего света пытаются найти успокоение в вере, вспоминают слова пророка Мухаммеда о связи между землетрясениями и райским садом, который не имеет ничего общего с "райским садом" Жозепа Борреля. Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы спасти пострадавших от стихии, ликвидировать последствия разрушений, и отдалить Судный день.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/shoygu-prikazal-voyskam-rossii-v-sirii-pomoch-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-1043991434.html

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россия, сирия, турция, землетрясение