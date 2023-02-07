https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-8-fevralya-1044012832.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 февраля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт, а также антициклон с северо-запада. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T19:45+0300

2023-02-07T19:45+0300

2023-02-07T19:45+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В среду, 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, переходящий в мокрый снег с дождем, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное..Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии