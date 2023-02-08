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Абхазия предложила отправить спасателей в Турцию и Сирию
Абхазия предложила отправить спасателей в Турцию и Сирию
В результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли 8,5 тысячи человек, а в Сирии - 1,2 тысячи. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T17:25+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Абхазия не может оставаться равнодушной к трагедии Турции и Сирии и готова отправить спасателей в пострадавшие регионы, заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Об этом сообщает медиацентр МИД. "Мы имеем возможности для того, чтобы направить гуманитарную помощь в эти регионы Сирии и Турции, ну и направить наших спасателей для оказания реальной помощи", –заявил Шамба.Он добавил, что официальный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба обратился к турецким властям с предложением об оказании посильной помощи. МЧС республики уже подготовило группу спасателей, которые смогут эффективно работать в непростых условиях.Шамба добавил, что даже если положительный ответ от турецких властей не будет получен, Абхазия может обратиться к диаспоре, проживающей на территории страны и предложить принять женщин и детей, лишившихся крова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-prevysilo-vosem-tysyach-chelovek-1044015884.html
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абхазия, новости, турция, сирия
Абхазия предложила отправить спасателей в Турцию и Сирию
17:25 08.02.2023 (обновлено: 17:44 08.02.2023)
В результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли 8,5 тысячи человек, а в Сирии - 1,2 тысячи.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Абхазия не может оставаться равнодушной к трагедии Турции и Сирии и готова отправить спасателей в пострадавшие регионы, заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Об этом сообщает
медиацентр МИД.
"Мы имеем возможности для того, чтобы направить гуманитарную помощь в эти регионы Сирии и Турции, ну и направить наших спасателей для оказания реальной помощи", –заявил Шамба.
Он добавил, что официальный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба обратился к турецким властям с предложением об оказании посильной помощи. МЧС республики уже подготовило группу спасателей, которые смогут эффективно работать в непростых условиях.
Шамба добавил, что даже если положительный ответ от турецких властей не будет получен, Абхазия может обратиться к диаспоре, проживающей на территории страны и предложить принять женщин и детей, лишившихся крова.