https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/abkhaziya-predlozhila-otpravit-spasateley-v-turtsiyu-i-siriyu-1044023904.html

Абхазия предложила отправить спасателей в Турцию и Сирию

Абхазия предложила отправить спасателей в Турцию и Сирию

В результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли 8,5 тысячи человек, а в Сирии - 1,2 тысячи. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T17:25+0300

2023-02-08T17:25+0300

2023-02-08T17:44+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Абхазия не может оставаться равнодушной к трагедии Турции и Сирии и готова отправить спасателей в пострадавшие регионы, заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Об этом сообщает медиацентр МИД. "Мы имеем возможности для того, чтобы направить гуманитарную помощь в эти регионы Сирии и Турции, ну и направить наших спасателей для оказания реальной помощи", –заявил Шамба.Он добавил, что официальный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба обратился к турецким властям с предложением об оказании посильной помощи. МЧС республики уже подготовило группу спасателей, которые смогут эффективно работать в непростых условиях.Шамба добавил, что даже если положительный ответ от турецких властей не будет получен, Абхазия может обратиться к диаспоре, проживающей на территории страны и предложить принять женщин и детей, лишившихся крова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-prevysilo-vosem-tysyach-chelovek-1044015884.html

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