https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-prevysilo-vosem-tysyach-chelovek-1044015884.html

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило восемь тысяч человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило восемь тысяч человек

Афтершоки продолжаются несколько суток, утром 8 февраля в Турции были зафиксированы два толчка магнитудой 4,6 и 4,8. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Количество жителей Турции и Сирии, погибших при землетрясении, превысило восемь тысяч человек, сообщает РИА Новости.По информации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, жертвами землетрясения в Сирии стали более 1,5 тысячи человек, более 3,5 тысячи получили ранения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля, и стало самым сильным с 1939 года. До сих пор регистрируются мощные толчки и афтершоки.Стихийное бедствие затронуло не только Турцию, но и Сирию, Ливию и другие близлежащие страны – оно ощущалось даже в Абхазии. В пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, спасатели сутками разбирают завалы, под которыми находятся люди. Пострадавшим государствам оказывают помощь другие страны – российские спасатели работают на завалах в турецком Кахраманмараше, а абхазское посольство в Дамаске пожертвовало в фонд помощи пострадавшим от землетрясения десять миллионов сирийских лир, более 100 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/kak-rossiya-pomogaet-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-i-turtsii-1044012972.html

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