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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило восемь тысяч человек
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило восемь тысяч человек
Афтершоки продолжаются несколько суток, утром 8 февраля в Турции были зафиксированы два толчка магнитудой 4,6 и 4,8. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T11:17+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Количество жителей Турции и Сирии, погибших при землетрясении, превысило восемь тысяч человек, сообщает РИА Новости.По информации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, жертвами землетрясения в Сирии стали более 1,5 тысячи человек, более 3,5 тысячи получили ранения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля, и стало самым сильным с 1939 года. До сих пор регистрируются мощные толчки и афтершоки.Стихийное бедствие затронуло не только Турцию, но и Сирию, Ливию и другие близлежащие страны – оно ощущалось даже в Абхазии. В пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, спасатели сутками разбирают завалы, под которыми находятся люди. Пострадавшим государствам оказывают помощь другие страны – российские спасатели работают на завалах в турецком Кахраманмараше, а абхазское посольство в Дамаске пожертвовало в фонд помощи пострадавшим от землетрясения десять миллионов сирийских лир, более 100 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/kak-rossiya-pomogaet-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-i-turtsii-1044012972.html
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турция, сирия, новости, в мире
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило восемь тысяч человек
11:17 08.02.2023 (обновлено: 12:16 08.02.2023)
Афтершоки продолжаются несколько суток, утром 8 февраля в Турции были зафиксированы два толчка магнитудой 4,6 и 4,8.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Количество жителей Турции и Сирии, погибших при землетрясении, превысило восемь тысяч человек, сообщает РИА Новости
.
В Турции, по сообщениям местных властей, число погибших достигло 6 957 человек, еще 38 224 человек получили ранения и травмы.
По информации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, жертвами землетрясения в Сирии стали более 1,5 тысячи человек, более 3,5 тысячи получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля, и стало самым сильным с 1939 года. До сих пор регистрируются мощные толчки и афтершоки.
Стихийное бедствие затронуло не только Турцию, но и Сирию, Ливию и другие близлежащие страны – оно ощущалось даже в Абхазии.
В пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, спасатели сутками разбирают завалы, под которыми находятся люди. Пострадавшим государствам оказывают помощь другие страны – российские спасатели работают
на завалах в турецком Кахраманмараше, а абхазское посольство в Дамаске пожертвовало
в фонд помощи пострадавшим от землетрясения десять миллионов сирийских лир, более 100 тысяч рублей.