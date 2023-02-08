https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/abkhaziya-voshla-v-troyku-samykh-populyarnykh-stran-dlya-rossiyskikh-turistov-v-2022-godu-1044013924.html

Абхазия вошла в тройку самых популярных стран для российских туристов в 2022 году

Абхазия вошла в тройку самых популярных стран для российских туристов в 2022 году

АТОР сообщает, что в 2022 году Абхазию посетили 1,15 миллиона российских туристов, на 23% меньше, чем в рекордном 2021 году. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T09:00+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Абхазия вошла в тройку лидеров среди зарубежных направлений, которые российские туристы предпочитали в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).Но при этом из общего числа поездок не вычленяются "маятниковые" пересечения границы россиянами из приграничного Краснодарского края и абхазами, имеющими российские паспорта. Такие поездки причислить к туристическим нельзя. По данным Министерства туризма Абхазии, за год в стране отдохнули 1,15 миллиона путешественников из России.Это позволяет черноморской республике занять почетное третье место в рейтинге самых популярных направлений после Турции (5,2 миллиона) и Объединенных Арабских Эмиратов (1,2 миллиона). При этом стоит учесть, что зачастую эти пункты назначения были транзитными – далее путешественники направлялись в Европу или Юго-Восточную Азию. Аналитики отводят на транзит 20-30% поездок.Пятерку замыкают Египет, который посетили более 947 тысяч россиян и Таиланд, куда поехало в два раза меньше туристов – 435 тысяч человек.Также по сравнению с 2021 годом выросли пересечения российско-абхазской границы на автомобилях, в 2022 году многие россияне приезжали в Абхазию на своих автомобилях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/romashkin-o-prognozakh-turpotoka-v-abkhaziyu-v-2023-godu-nesomnenno-budet-rekordnyy-1043855685.html

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