https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/abkhaziya-voshla-v-troyku-samykh-populyarnykh-stran-dlya-rossiyskikh-turistov-v-2022-godu-1044013924.html
Абхазия вошла в тройку самых популярных стран для российских туристов в 2022 году
Абхазия вошла в тройку самых популярных стран для российских туристов в 2022 году
АТОР сообщает, что в 2022 году Абхазию посетили 1,15 миллиона российских туристов, на 23% меньше, чем в рекордном 2021 году. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T09:00+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Абхазия вошла в тройку лидеров среди зарубежных направлений, которые российские туристы предпочитали в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).Но при этом из общего числа поездок не вычленяются "маятниковые" пересечения границы россиянами из приграничного Краснодарского края и абхазами, имеющими российские паспорта. Такие поездки причислить к туристическим нельзя. По данным Министерства туризма Абхазии, за год в стране отдохнули 1,15 миллиона путешественников из России.Это позволяет черноморской республике занять почетное третье место в рейтинге самых популярных направлений после Турции (5,2 миллиона) и Объединенных Арабских Эмиратов (1,2 миллиона). При этом стоит учесть, что зачастую эти пункты назначения были транзитными – далее путешественники направлялись в Европу или Юго-Восточную Азию. Аналитики отводят на транзит 20-30% поездок.Пятерку замыкают Египет, который посетили более 947 тысяч россиян и Таиланд, куда поехало в два раза меньше туристов – 435 тысяч человек.Также по сравнению с 2021 годом выросли пересечения российско-абхазской границы на автомобилях, в 2022 году многие россияне приезжали в Абхазию на своих автомобилях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/romashkin-o-prognozakh-turpotoka-v-abkhaziyu-v-2023-godu-nesomnenno-budet-rekordnyy-1043855685.html
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отдых в абхазии, абхазия, новости, туризм
отдых в абхазии, абхазия, новости, туризм
Абхазия вошла в тройку самых популярных стран для российских туристов в 2022 году
09:00 08.02.2023 (обновлено: 10:08 08.02.2023)
АТОР сообщает, что в 2022 году Абхазию посетили 1,15 миллиона российских туристов, на 23% меньше, чем в рекордном 2021 году.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Абхазия вошла в тройку лидеров среди зарубежных направлений, которые российские туристы предпочитали в 2022 году. Об этом сообщает
пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
АТОР уточняет, что по данным российских пограничников за 2022 год, количество поездок россиян в Абхазию достигло отметки в 5,4 миллиона.
Но при этом из общего числа поездок не вычленяются "маятниковые" пересечения границы россиянами из приграничного Краснодарского края и абхазами, имеющими российские паспорта. Такие поездки причислить к туристическим нельзя.
По данным Министерства туризма Абхазии, за год в стране отдохнули 1,15 миллиона путешественников из России.
Это позволяет черноморской республике занять почетное третье место в рейтинге самых популярных направлений после Турции (5,2 миллиона) и Объединенных Арабских Эмиратов (1,2 миллиона). При этом стоит учесть, что зачастую эти пункты назначения были транзитными – далее путешественники направлялись в Европу или Юго-Восточную Азию. Аналитики отводят на транзит 20-30% поездок.
Пятерку замыкают Египет, который посетили более 947 тысяч россиян и Таиланд, куда поехало в два раза меньше туристов – 435 тысяч человек.
Также по сравнению с 2021 годом выросли пересечения российско-абхазской границы на автомобилях, в 2022 году многие россияне приезжали в Абхазию на своих автомобилях.