https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-otsenil-zhelanie-abkhazii-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo-1044015555.html

Вице-спикер Госдумы оценил желание Абхазии вступить в Союзное государство

Вице-спикер Госдумы оценил желание Абхазии вступить в Союзное государство

Многие государства проявляют интерес к интеграционным процессам с Россией и Беларусью и, по мнению Бориса Чернышова, необходимо искать точки соприкосновения. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Все интеграционные желания Абхазии нужно рассматривать крайне серьезно, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью проекту "Многополярность". Он добавил, что в Абхазии большой вклад в эти процессы вносит глава МИД Инал Ардзинба, который постоянно проводит в Москве переговоры с парламентариями и представителями различных ведомств. "Все инициативы, любое желание к дополнительной ускоренной интеграции нужно приветствовать. Если люди хотят быть с тобой, хотят с тобой дружить, если они хотят разделить одну судьбу с тобой, за это нужно, наоборот, пожать покрепче руку, обняться, а не отталкивать", – заявил Чернышов.Он добавил, что отталкивать желающих не следует, необходимо находить точки соприкосновения для того, чтобы "все ощущали, что это честная игра, что никто никого не обманет, что все будут серьезно идти до конца, вместе, в едином формате".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/takie-obstoyatelstva-bartsits-o-vzaimodeystvii-s-druzhestvennymi-abkhazii-gosudarstvami-1043593228.html

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