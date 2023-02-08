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Чернышов рассказал, изменит ли налаживание отношений с Грузией позицию России по Абхазии
Чернышов рассказал, изменит ли налаживание отношений с Грузией позицию России по Абхазии
Москва относится к Сухуму и Цхинвалу, как к братьям, уверен вице-спикер Госдумы Чернышов, и это взаимно. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T12:25+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Изменение отношения России к Абхазии совершенно исключено, даже если диалог с Тбилиси будет налажен, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью проекту "Многополярность"."Для нас Абхазия и Осетия – это не просто союзники, это настоящие братские отношения. Мы огромное количество ресурсов направили на то, чтобы поддержать, сделать все на максимально необходимом уровне для двух стран, и всегда рассчитываем на такой же братский ответ от Абхазии и Осетии, и видим, что он есть", – заявил он.Чернышов добавил, что Москва положительно оценивает процессы внутри Абхазии и видит, как реализуется множество совместных проектов.Кроме того, добавил он, Россия ценит и уважает независимость Абхазии и Южной Осетии по ключевым вопросам, при этом понимая, что в будущем страны ждет глобальное движение вперед, "единство по многим позициям и единение народов".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-otsenil-zhelanie-abkhazii-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo-1044015555.html
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абхазия, россия, грузия
Чернышов рассказал, изменит ли налаживание отношений с Грузией позицию России по Абхазии
12:25 08.02.2023 (обновлено: 12:53 08.02.2023)
Москва относится к Сухуму и Цхинвалу, как к братьям, уверен вице-спикер Госдумы Чернышов, и это взаимно.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Изменение отношения России к Абхазии совершенно исключено, даже если диалог с Тбилиси будет налажен, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью
проекту "Многополярность".
"Для нас Абхазия и Осетия – это не просто союзники, это настоящие братские отношения. Мы огромное количество ресурсов направили на то, чтобы поддержать, сделать все на максимально необходимом уровне для двух стран, и всегда рассчитываем на такой же братский ответ от Абхазии и Осетии, и видим, что он есть", – заявил он.
Чернышов добавил, что Москва положительно оценивает процессы внутри Абхазии и видит, как реализуется множество совместных проектов.
Кроме того, добавил он, Россия ценит и уважает независимость Абхазии и Южной Осетии по ключевым вопросам, при этом понимая, что в будущем страны ждет глобальное движение вперед, "единство по многим позициям и единение народов".