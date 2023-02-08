https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-rasskazal-izmenit-li-nalazhivanie-otnosheniy-s-gruziey-pozitsiyu-rossii-po-abkhazii-1044017536.html

Чернышов рассказал, изменит ли налаживание отношений с Грузией позицию России по Абхазии

Чернышов рассказал, изменит ли налаживание отношений с Грузией позицию России по Абхазии

Москва относится к Сухуму и Цхинвалу, как к братьям, уверен вице-спикер Госдумы Чернышов, и это взаимно. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Изменение отношения России к Абхазии совершенно исключено, даже если диалог с Тбилиси будет налажен, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью проекту "Многополярность"."Для нас Абхазия и Осетия – это не просто союзники, это настоящие братские отношения. Мы огромное количество ресурсов направили на то, чтобы поддержать, сделать все на максимально необходимом уровне для двух стран, и всегда рассчитываем на такой же братский ответ от Абхазии и Осетии, и видим, что он есть", – заявил он.Чернышов добавил, что Москва положительно оценивает процессы внутри Абхазии и видит, как реализуется множество совместных проектов.Кроме того, добавил он, Россия ценит и уважает независимость Абхазии и Южной Осетии по ключевым вопросам, при этом понимая, что в будущем страны ждет глобальное движение вперед, "единство по многим позициям и единение народов".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-otsenil-zhelanie-abkhazii-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo-1044015555.html

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