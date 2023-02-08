https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/grazhdan-uzbekistana-zaderzhali-v-sukhume-za-rasprostranenie-metadona-1044028166.html
Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона
Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона
Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T22:34+0300
2023-02-08T22:34+0300
2023-02-08T22:34+0300
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в приобретении с целью сбыта, хранению, перевозку и распространение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.При личном досмотре у Нурило Парпиева и Шавкатбека Абдымухторова были обнаружены сверки с метадоном, который, по версии следствия, они планировали распространять путем тайных закладок. Координаты мест закладок задержанные получали от неизвестного лица с псевдонимом "Тимур" по WhatsApp. Закладки были обнаружены в тайных местах на сухумской набережной и изъяты.Часть свертков с метадоном была обнаружена при личном досмотре Парпиева и Абдымухторова, еще 44 готовых закладки были найдены под матрасом по месту их временного проживания. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27,1 грамма наркотиков.Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/zhitel-azerbaydzhana-zaderzhan-sotrudnikami-narkokontrolya-mvd-abkhazii-1043935529.html
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абхазия
Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона
Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 8 фев - Sputnik.
Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в приобретении с целью сбыта, хранению, перевозку и распространение наркотиков, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
При личном досмотре у Нурило Парпиева и Шавкатбека Абдымухторова были обнаружены сверки с метадоном, который, по версии следствия, они планировали распространять путем тайных закладок.
Координаты мест закладок задержанные получали от неизвестного лица с псевдонимом "Тимур" по WhatsApp. Закладки были обнаружены в тайных местах на сухумской набережной и изъяты.
Часть свертков с метадоном была обнаружена при личном досмотре Парпиева и Абдымухторова, еще 44 готовых закладки были найдены под матрасом по месту их временного проживания. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27,1 грамма наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.