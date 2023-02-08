https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/grazhdan-uzbekistana-zaderzhali-v-sukhume-za-rasprostranenie-metadona-1044028166.html

Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона

Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T22:34+0300

2023-02-08T22:34+0300

2023-02-08T22:34+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/73/1029517318_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_73c7933608438f7ac73f21110babd0c6.jpg

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в приобретении с целью сбыта, хранению, перевозку и распространение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.При личном досмотре у Нурило Парпиева и Шавкатбека Абдымухторова были обнаружены сверки с метадоном, который, по версии следствия, они планировали распространять путем тайных закладок. Координаты мест закладок задержанные получали от неизвестного лица с псевдонимом "Тимур" по WhatsApp. Закладки были обнаружены в тайных местах на сухумской набережной и изъяты.Часть свертков с метадоном была обнаружена при личном досмотре Парпиева и Абдымухторова, еще 44 готовых закладки были найдены под матрасом по месту их временного проживания. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27,1 грамма наркотиков.Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/zhitel-azerbaydzhana-zaderzhan-sotrudnikami-narkokontrolya-mvd-abkhazii-1043935529.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия