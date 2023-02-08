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Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона
Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона
Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T22:34+0300
2023-02-08T22:34+0300
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в приобретении с целью сбыта, хранению, перевозку и распространение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.При личном досмотре у Нурило Парпиева и Шавкатбека Абдымухторова были обнаружены сверки с метадоном, который, по версии следствия, они планировали распространять путем тайных закладок. Координаты мест закладок задержанные получали от неизвестного лица с псевдонимом "Тимур" по WhatsApp. Закладки были обнаружены в тайных местах на сухумской набережной и изъяты.Часть свертков с метадоном была обнаружена при личном досмотре Парпиева и Абдымухторова, еще 44 готовых закладки были найдены под матрасом по месту их временного проживания. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27,1 грамма наркотиков.Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/zhitel-azerbaydzhana-zaderzhan-sotrudnikami-narkokontrolya-mvd-abkhazii-1043935529.html
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Граждан Узбекистана задержали в Сухуме за распространение метадона

22:34 08.02.2023
© Sputnik / Томас ТхайцукНаручники
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в приобретении с целью сбыта, хранению, перевозку и распространение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
При личном досмотре у Нурило Парпиева и Шавкатбека Абдымухторова были обнаружены сверки с метадоном, который, по версии следствия, они планировали распространять путем тайных закладок.
Координаты мест закладок задержанные получали от неизвестного лица с псевдонимом "Тимур" по WhatsApp. Закладки были обнаружены в тайных местах на сухумской набережной и изъяты.
Часть свертков с метадоном была обнаружена при личном досмотре Парпиева и Абдымухторова, еще 44 готовых закладки были найдены под матрасом по месту их временного проживания. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27,1 грамма наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.
Машины МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2023
В Абхазии
Житель Азербайджана задержан сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии
2 февраля, 19:00
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