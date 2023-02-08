https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/novyy-tonar-dlya-musora-planiruet-priobresti-administratsiya-sukhuma-1044028451.html

Новый тонар для мусора планирует приобрести администрация Сухума

Новый тонар для мусора планирует приобрести администрация Сухума

После закрытия свалки в районе Маяка перевалочным пунктом сбора мусора в Сухуме стала территория таксопарка в Новом районе. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T23:26+0300

2023-02-08T23:26+0300

2023-02-08T23:26+0300

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Новый 30-кубовый тонар для вывоза мусора планирует приобрести администрация Сухума, заявил глава столицы Беслан Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации.По словам Эшба, три большегрузные машины два раза в день вывозят мусор на свалку в Галский район, но не справляются с объемами. Приобретение новой машины поможет достичь объемов вывоза в сто кубометров в за рейс."Мы понимаем, что большие неудобства доставляет такая свалка в городе, особенно для жителей Нового района. Делаем все возможное для того, чтобы ее побыстрее отсюда убрать. На сегодняшний день это обстоятельства, которых просто нельзя избежать. Надеюсь, месяца три-четыре и мы справимся с этой задачей, с учетом того, что планируем приобрести ещё один большегрузный автомобиль", - сказал Беслан Эшба. В день в столице собирается тысяча кубических метров мусора, а в сезон объем увеличивается до полутора тысяч. Эшба подчеркнул, что ситуация изменится после открытия полигона для твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Ее должны были запустить уже в конце 2022 года, но из-за задержки с поставками оборудования запуск перенесли на апрель 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mesto-dlya-otkhodov-stroitelstvo-novogo-musornogo-poligona-v-gulrypshskom-rayone-1038757180.html

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