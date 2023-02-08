https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-9-fevralya-1044020090.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T14:34+0300

2023-02-08T14:34+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В четверг, 9 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром временами ожидается слабый дождь разной интенсивности, местами слабый снег, в горах снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии