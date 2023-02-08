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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T14:34+0300
2023-02-08T14:34+0300
2023-02-08T15:31+0300
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абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В четверг, 9 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром временами ожидается слабый дождь разной интенсивности, местами слабый снег, в горах снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 февраля
14:34 08.02.2023 (обновлено: 15:31 08.02.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В четверг, 9 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром временами ожидается слабый дождь разной интенсивности, местами слабый снег, в горах снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до + 4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.