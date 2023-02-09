https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/ashana-otkryla-sbor-sredstv-na-reabilitatsiyu-anri-argun-1044037095.html

"Ашана" открыла сбор средств на реабилитацию Анри Аргун

"Ашана" открыла сбор средств на реабилитацию Анри Аргун

Весной 2021 года Анри Аргун провели ортопедическую операцию для того, чтобы он смог ходить самостоятельно. Операция прошла успешно, однако курс лечения... 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T19:24+0300

2023-02-09T19:24+0300

2023-02-09T19:24+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/09/1044036241_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_73d71c9d4c25f38ae29458343ea56801.jpg

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на полугодовой курс реабилитации для шестнадцатилетнего Анри Аргун с диагнозом ДЦП, спастический тетрапарез.В начале 2022 года на курс лечения была собрана необходимая сумма, однако этого недостаточно. Для поддержания достигнутых результатов и приобретения новых навыков мальчик нуждается в прохождении очередного курса реабилитации – комплекса упражнений, направленных на увеличение объема движений и улучшение моторных функций.На протяжении года Анри выполняет упражнения, которые помогают ему восстанавливаться. Руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Виолетта Гагулия рассказала, что занятия положительно сказываются на здоровье Анри, поэтому их необходимо продолжать. Для этого нужно собрать 254 400 рублей."То, что мы сделали с ним за целый год – это и заслуга родителей, и его самого, потому что каждый день он у нас находится. К нам ходит много детей, но то, что ребенок настолько стремится заниматься, просто удивительно. Огромный плюс, что он взял палочку. Во-первых, он расслабился, во-вторых, у него хорошо пошли большие и широкие шаги. Он не мог приседания делать, выполнять элементарные шаговые движения", –рассказала Гагулия.Главная мечта Анри – начать самостоятельно передвигаться, и после окончания школы заняться любимым делом – музыкой."Самое главное – начать ходить самостоятельно и петь. Это две мои мечты, но самое первое – это ходить, конечно. Пока я не занимался, школу закончу, потом планирую заняться музыкой", – поделился он планами.Мама Анри Софико Свободина рассказала, что раньше мальчик не мог передвигаться без посторонней помощи. Однако благодаря пройденным курсам лечения, у него стала появляться положительная динамика, он начал ходить намного лучше, опираясь только на трость.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/bolee-50-detey-poluchili-pomosch-ot-fonda-ashana-v-2022-godu-1043347427.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/blagotvoritelnuyu-aktsiyu-proveli-dlya-mnogodetnoy-semi-iz-sela-kulanyrkhua-1043491944.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия