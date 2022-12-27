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Более 50 детей получили помощь от фонда "Ашана" в 2022 году
Более 50 детей получили помощь от фонда "Ашана" в 2022 году
В 2022 году на лечение детей фонд "Ашана" собрал более 15 миллионов рублей, оказав помощь более 50 подопечным. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T15:20+0300
2022-12-27T15:20+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. С начала года культурно-благотворительный фонд "Ашана" помог более 50 детям.По словам менеджера по развитию фонда Сабины Зухба, год был очень плодотворным и "насыщенным яркими благотворительными историями, событиями, акциями". В уходящем году, помимо ежегодных акций, фонд организовал несколько новых. Например, при поддержке Министерства здравоохранения был запущен новый медицинский проект "Здоровое поколение", в рамках которого в республику были приглашены ведущие специалисты из России и Армении, которые бесплатно обследовали детей."Они провели более 400 бесплатных консультаций и УЗИ. Также были приглашены специалисты из нейрореабилитационного центра "Импульс" – это наш новый партнер. Мы отправляем туда наших детей на реабилитацию. Этот год завершился самой доброй и волшебной акцией "Стань Дедом Морозом", которая полюбилась всем гражданам нашей страны. За считанные дни были собраны и розданы подарки для наших детей. Мы благодарим всех, кто нам оказывал поддержку", – добавила Зухба.Культурно-благотворительный фонд "Ашана" – некоммерческая организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году с целью оказания помощи нуждающимся категориям населения, а также для реализации социальных программ, направленных на оздоровление нации, духовное и нравственное развитие молодого поколения, сохранение абхазской культуры. Основное направление деятельности благотворительного фонда – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках России и мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/kazhdomu-po-mechte-ashana-i-kiaraz-ispolnili-zhelaniya-podopechnykh-1043322735.html
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости
Более 50 детей получили помощь от фонда "Ашана" в 2022 году
15:20 27.12.2022 (обновлено: 15:54 27.12.2022)
В 2022 году на лечение детей фонд "Ашана" собрал более 15 миллионов рублей, оказав помощь более 50 подопечным.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. С начала года культурно-благотворительный фонд "Ашана" помог более 50 детям.
По словам менеджера по развитию фонда Сабины Зухба, год был очень плодотворным и "насыщенным яркими благотворительными историями, событиями, акциями".
Зухба сообщила, что с января по ноябрь 2022 года на лечение детей собрано более 15 миллионов рублей – беспрецедентная цифра для "Ашаны" за все 11 лет существования. Эти деньги были направлены на помощь более 50 подопечным.
В уходящем году, помимо ежегодных акций, фонд организовал несколько новых. Например, при поддержке Министерства здравоохранения был запущен новый медицинский проект "Здоровое поколение"
, в рамках которого в республику были приглашены ведущие специалисты из России
и Армении
, которые бесплатно обследовали детей.
"Они провели более 400 бесплатных консультаций и УЗИ. Также были приглашены специалисты из нейрореабилитационного центра "Импульс" – это наш новый партнер. Мы отправляем туда наших детей на реабилитацию. Этот год завершился самой доброй и волшебной акцией "Стань Дедом Морозом", которая полюбилась всем гражданам нашей страны. За считанные дни были собраны и розданы подарки для наших детей. Мы благодарим всех, кто нам оказывал поддержку", – добавила Зухба.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" – некоммерческая организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году с целью оказания помощи нуждающимся категориям населения, а также для реализации социальных программ, направленных на оздоровление нации, духовное и нравственное развитие молодого поколения, сохранение абхазской культуры.
Основное направление деятельности благотворительного фонда – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках России и мира.